Cristiano Ronaldo no se cansa de anotar goles y esta es la cifra que falta para que llegue a los 1000

La afición al futbol mundial está atenta a lo que ocurre con Cristiano Ronaldo en el futbol de Arabia Saudita, pues cada vez falta menos para que el delantero portugués llegue a los 1000 goles como futbolista profesional y este 14 de febrero volvió a marcar con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo fue el encargado de abrir el marcador en el partido entre el Al-Fateh y el Al-Nassr. La jugada fue de Sadio Mané por la banda izquierda; el ariete senegalés se quitó a su rival y dentro del área mandó un servicio a media distancia, el cual terminó contactando CR7 para guardar la esférica al fondo de la red.

Aunque una imagen que se llevó las miradas después del gol de Cristiano Ronaldo fue su celebración, pues fue la primera vez que el astro portugués se cae después de hacer su mítico festejo.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Edson Álvarez se perdería la Copa del Mundo 2026 por estos dos motivos que prenden alarmas en la Selección Mexicana

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!!!



SU PRIMER GOL CON 41 AÑOS!!!! 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐



pic.twitter.com/5Yd5Ilqao1 https://t.co/BN9FUlQNz3 — MT2 (@madrid_total2) February 14, 2026

¿Cuántos goles le hacen falta a Cristiano Ronaldo para los 1000?

Cristiano Ronaldo podría llegar a los 1000 goles en la Copa del Mundo del 2026, pero el astro portugués necesita aumentar su cuota goleadora para estar a menos de diez tantos cuando llegue el torneo organizado por la FIFA.

Después de su gol ante el Al-Fateh este 14 de febrero, el delantero del Al-Nassr llegó a 962 goles como futbolista profesional, así que Cristiano Ronaldo está a solo 38 anotaciones de llegar a la meta que tiene desde hace ya un tiempo.

El Al-Nassr aún tiene 14 partidos en la temporada, 13 de la Saudi Pro League y uno de la AFC Champions League Two. Si Cristiano Ronaldo anota un gol en cada partido, estaría a 24 tantos cuando llegue la Copa del Mundo del 2026, pero bien se sabe que el delantero portugués podría anotar doblete o triplete en alguno de estos cotejos.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

El Al-Nassr continúa con su temporada en Arabia Saudita en busca de algún título en las dos competencias en las que participan, pero el siguiente encuentro de Cristiano Ronaldo y compañía será en la AFC Champions League Two.

El conjunto de Arabia Saudita se medirá ante el Arkadag de Turkmenistán el próximo miércoles 18 de febrero del 2026, serie que va ganando el equipo del delantero portugués por marcador global de 1-0 y este encuentro define al equipo que se lleva el boleto a los cuartos de final de la competencia.

Cabe recalcar que Cristiano Ronaldo está buscando su primer título con el Al-Nassr, pues desde su llegada al futbol de Arabia Saudita, el dorsal ‘7′ no ha podido levantar un título desde su arribo en 2023.

DCO