Esto se sabe de Cristiano Ronaldo y su posible salida de Arabia Saudita tras negarse a jugar con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo no juega desde hace varias semanas con el Al-Nassr, lo que ha desatado rumores sobre su salida del futbol de Arabia Saudita

Foto: AP
Alejandro Ayala

Cristiano Ronaldo no juega desde hace varias semanas con el Al-Nassr. El astro portugués no se encuentra cómodo con la forma en la que su equipo se ha reforzado y todo empeoró cuando el Al-Hilal contrató al delantero francés Karim Benzema.

Medios internacionales reportan que CR7 trató de bloquear la llegada de Benzema al Al-Hilal. Al no conseguirlo, la frustración del delantero generó que se ausentara en los últimos tres juegos de la institución. Dos de la Saudi Pro League y uno de la Copa AFC.

¿Se va Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita?

Esta situación ha generado diversos comentario y rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, quien se dice podría irse de Arabia Saudita. Sin embargo, en últimas horas se reveló que jugaría el siguiente partido del Al-Nassr.

El enojo de Cristiano Ronaldo no es con el Al-Nassr, sino con el fondo que maneja la liga suadí, que a su vez permite que los clubes paguen las contrataciones de grandes estrellas, por lo mismo no jugó tres partidos.

El más reciente duelo que se perdió fue ante el FK Arkadag, de visita. Pero no se descarta que pueda estar de regreso en el duelo de vuelta y antes en el choque ante el Al-Fateh por la liga saudita.

