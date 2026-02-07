Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles: ¿acaricia su llamado a la Selección Mexicana?

Julián Quiñones sigue con sus grandes actuaciones en la Liga Profesional Saudí, al superar a Cristiano Ronaldo en una importante categoría como lo es el liderato de goleo, con lo que mantiene el gran nivel de cara a un posible llamado con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026.

Este sábado el Al Qadisiya del delantero mexicano se enfrentó ante el Al Fateh y de nueva cuenta el exjugador del América volvió a anotar gol. Julián Quiñones hizo la diana del empate 1-1 para su club y con ello alcanzó los 18 goles en la temporada, superando a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores, quedando solo a un gol de Ivan Toney, el líder.

🔥🇸🇦 GOL DE JULIAN QUIÑONES Y YA SON 57 G+A EN 54 PARTIDOS EN ARABIA SAUDÍ!



YA LLEVA 22 GOLES EN 20 PARTIDOS JUGADOS ESTA TEMPORADA CON AL QADSIAH! 🤯



pic.twitter.com/K6KzFlcEde — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 7, 2026

Con datos de All Futbol MX, Julián Quiñones tiene 57 goles producidos (G + A) en 54 partidos en Arabia Saudita. En la presente temporada tiene 22 goles en 20 partidos. Números suficientes para ganarse su lugar en la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Así va la pelea en el campeonato de goleo de

El líder de goleo de la Liga Profesional Saudí es el británico Ivan Toney, quien tiene 19 tantos con el Al Ahli. Con una anotación menos se encuentra el mexicano Julián Quiñones, quien desde que se fue a Arabia se ha reencontrado con su mejor versión goleadora y es uno, sino que el mejor jugador tricolor en el futbol extranjero.

En tercer lugar y debajo del mexicano está Cristiano Ronaldo. La leyenda portuguesa tiene 17 anotaciones con el Al Nassr y todavía está luchando por ser el mejor anotador de la Saudi Pro League. Además, persigue los mil goles como jugador profesional.

Un nombre que sorprende entre los goleadores de la liga es el de Roger Martínez, examericanista que tiene 15 anotaciones con el Al Taawon. Con este panorama Julián Quiñones buscará ser el goleador de la Primera División de Arabia Saudita.

El siguiente juego de Julián Quiñones con el Al Qadisiya en la Liga Profesional Saudí es ante el Neom Sports Club el próximo jueves 12 de febrero a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. El cuadro del mexicano marcha cuarta con 44 unidades, a seis puntos del líder Al Hilal.

aar