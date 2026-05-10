Pumas vs América: Estas son las alineaciones OFICIALES para el Clásico Capitalino; André Jardine sorprende

Pumas y América salen con sus mejores armas para el partido de vuelta.

El Pumas vs. América es el partido más llamativo de los cuartos de final de la liguilla del Clausura 2026 por lo que se vio en el encuentro de ida en la cancha del Estadio Azteca; es por eso que en esta ocasión los dos técnicos mandan a sus mejores hombres y André Jardine sorprende con su planteamiento.

El técnico brasileño manda de inicio a Ramón Juárez, recupera a Brian Rodríguez y sorprende al mandar al campo a Dagoberto Espinoza, el lateral mexicano que no juega desde septiembre del año pasado, cuando sufrió una dura lesión en el partido ante el Monterrey.

Tras las bajas de Sebastián Cáceres y Cristian Borja en el partido de ida, André Jardine tuvo que rotar el once inicial por lo que aparecen nombres distintos a los que han venido jugando en la temporada regular.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Pumas se queda sin un hombre clave de Efraín Juárez y comienza el nerviosismo en CU

Alineaciones OFICIALES del Pumas vs América para el partido de vuelta

En este encuentro, los Pumas son los que llevan la ventaja en el marcador global al terminar mejor posicionados en la tabla general tras las 17 jornadas del Clausura 2026, así que si hay paridad en el tablero tras los 90 minutos, los Universitarios avanzan a las semifinales.

PUMAS: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

El equipo de André Jardine necesita ganar sí o sí el partido para dejar fuera a los pupilos de Efraín Juárez y eliminar al superlíder de la competencia en la primera fase de eliminación.

En el Olímpico Universitario, ¡listos para los Cuartos de Final de Vuelta! 👊🔥 pic.twitter.com/h4HJoKhXqE — Club América (@ClubAmerica) May 11, 2026

En 23 ocasiones se han enfrentado Pumas y América en la liguilla

La liguilla es la fase más esperada por parte de la afición mexicana y en esta instancia los Pumas y el América se han visto las caras en 23 ocasiones. La balanza se inclina al lado de las Águilas por un amplio margen.

El conjunto azulcrema presume 11 victorias y siete series ganadas cuando el Clásico Capitalino se disputa en la fiesta grande del futbol mexicano. Por su parte, los auriazules tienen seis triunfos y tres series afrontadas con éxito y este año podría ampliarse la hegemonía de las Águilas o que los Pumas recorten la distancia.

En esta ocasión, los Pumas llegan como favoritos al encuentro al ser el superlíder de la competencia y solo tener una derrota en toda la temporada, que fue ante el Toluca en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

DCO