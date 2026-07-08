YosStop asegura que ‘rechazó’ a Cristiano Ronaldo: ‘No me gusta el fútbol’ | VIDEO

YosStop reveló que rechazó conocer a Cristiano Ronaldo después de haber viajado a Madrid para graban un comercial en el que también participaba el icónico futbolista portugués.

La creadora de contenido contó los detalles de la anécdota en un podcast con Alex Strecci y generó diversas reacciones en redes sociales, incluyendo incredulidad por lo que cuenta que le pasó hace unos años.

¿YosStop rechazó a Cristiano Ronaldo?

Según narró YosStop, fue contratada por una marca para grabar un comercial en Madrid en el que también participaba Cristiano Ronaldo, pero en el itinerario de grabaciones, sus apariciones no coincidían, por lo que aparentemente, no iban a conocerse.

Sin embargo, la producción le habría dado la oportunidad a la creadora de contenido y actriz de quedarse un día más para conocer a uno de los más grandes jugadores de futbol de todos los tiempos. “Yo dije ‘no, regrésenme’”, les respondió ella antes de comenzar a reírse.

“Escogieron mal a quién llevar. Yo genuinamente... No me gusta el fútbol”, admitió ella y cuando Strecci le preguntó si sabía quién era El Bicho, ella respondió, “sé que es un futbolista, pero hasta ahí”.

El youtuber le comentó a la famosa que de haberse tomado el tiempo para encontrarse con el delantero del Al-Nassr y tener una foto con él, probablemente sería la que más ‘me gusta’ tendría en todo su perfil, gracias al alcance del atleta.

“Pues tal vez. Pero ya no lo hice, me regresé y me lo pagaron muy bien”, finalizó sobre la anécdota del comercial, dejando ver que no le causaba conflicto el haber perdido la oportunidad de conocer al jugador portugués.

Después de revelar esta curiosa anécdota, en redes sociales reaccionaron sin creerle a la famosa, cuestionando dónde está el comercial donde aparece YosStop con Cristiano Ronaldo y apuntando que ella no lo rechazó a él, sino a la oportunidad de conocerlo.

Te dejamos algunas reacciones:

“No rechazo a Cr7, rechazó la oportunidad de verlo, probablemente de lejos pero lo dice como si Ronaldo estuviese ansioso de saludarla“.

“Cr7 ni sabe de su existencia“.

“¿Y dónde esta ese comercial? Por que muchos lo hemos buscado y nadie lo encuentra".

“¿De qué fumó?”

“No creo... Ella jura”.

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