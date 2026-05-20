YosStop llora tras terminar su libro sobre su paso por la cárcel: ‘Ha sido muy duro’ | VIDEO

YosStop llora tras terminar su libro sobre su paso por la cárcel

La influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reveló que ya terminó su libro biográfico en el que comparte todos los detalles sobre su paso por la cárcel. La joven estuvo recluida en Santa Marta Acatitla por el delito de pornografía infantil.

YosStop llora tras terminar su libro biográfico

Recientemente, YosStop celebró en sus plataformas digitales que atravesó un momento de catarsis al escribir su libro biográfico, en el que aseguró que revivió experiencias que marcaron su vida tras estar en la cárcel.

La famosa aseguró que busca dar voz a quienes atraviesan experiencias similares, manteniendo en reserva la fecha definitiva de publicación. "Por fin después de más de 5 años terminé, finalmente terminé, espero con ansias que salga", celebró en la publicación.

A través de un video en donde rompe en llanto, la creadora de contenido comentó que decidió plasmar sus vivencias para evitar que quedaran olvidadas: “Ha sido muy duro, uno pensaría que un trauma así se sana eventualmente y sí, pero casi 5 años y todo lo que se vivió, todos los aprendizajes son demasiados”, dijo.

“Creo que era necesario bajarlos también en papel para que no se olviden nunca, para que también esto que me pasó a mí pueda ayudar a otras personas a su proceso”, señaló.

En el mismo testimonio, Yoseline Hoffman aseguró que enfrentó momentos de llanto y miedo al exponer aspectos desconocidos de su historia. En ese sentido, recalcó que aborda temas inéditos, solo conocidos por su círculo más cercano.

¿Por qué YosStop estuvo en la cárcel?

El 29 de junio de 2021, policías detuvieron a la influencer en su domicilio de la Ciudad de México. Fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el 5 de septiembre de ese año un juez la vinculó a proceso por pornografía infantil.

Esto ocurrió por el caso de Ainara Suárez, una joven que denunció a la creadora de contenido por poseer y hablar en su canal de YouTube sobre un video en el que abusan de ella del año 2018, cuando ella tenía 16 años.

Si bien la joven también denunció a sus agresores, YosStop fue quien acaparó los titulares, al tratarse de una de las celebridades de Internet en México más destacadas de YouTube.

Hoffman permaneció en prisión preventiva por cinco meses bajo condiciones de aislamiento y el 30 de noviembre de 2021, consiguió su libertad tras llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima y la reclasificación del delito a discriminación.