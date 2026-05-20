Crunchyroll Anime Awards 2026: Lista completa de nominados

Los Crunchyroll Anime Awards están a la vuelta de la esquina. Como los premios anuales más destacados del anime, se llevarán a cabo este 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio. Ahora, te compartimos la lista completa de nominados en cada una de las categorías.
Nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026
Anime del Año
- DAN DA DAN Season 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia FINAL SEASON
- Takopi’s Original Sin
- The Apothecary Diaries (temporada 2)
- El verano en que Hiraku murió
Película del Año
Kabah cumple 30 años de transitar por “La calle de las sirenas”
- 100 metros
- Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Mononoke II: Las cenizas de la ira
- Scarlet
- La rosa de Versailles
Mejor Anime Original
- Apocalypse Hotel
- DIGIMON BEATBREAK
- Lazarus
- Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
- Moonrise
- ZENSHU
Mejor Serie en Curso
- DAN DA DAN Temporada 2
- Kaiju No. 8
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3
Mejor Serie Nueva
- Clevatess
- Gachiakuta
- SAKAMOTO DAYS
- Takopi’s Original Sin
- La nobleza de las flores
- El verano en que Hiraku murió
Mejor Opening
- HUGs - Paledusk - Gachiakuta
- Mirage — Creepy Nuts — Call of the Night Temporada 2
- On The Way — AiNA THE END — DAN DA DAN Temporada 2
- ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) — LiSA — Solo Leveling Temporada 2
- THE REVO — PORNOGRAFFITTI — My Hero Academia FINAL SEASON
- Watch Me! — YOASOBI — WITCH WATCH
Mejor Ending
- Actor — Lilas Ikuta — SPY x FAMILY Temporada 3
- Beautiful Colors — OneRepublic — Kaiju No. 8
- Doukashiteru — WurtS — DAN DA DAN Temporada 2
- I — BUMP OF CHICKEN — My Hero Academia FINAL SEASON
- Kawaii Kaiwai — PiKi — My Dress-Up Darling Temporada 2
- UN-APEX — TK from Ling Tosite Sigure — Solo Leveling Temporada 2
Mejor Anime de Acción
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- Kaiju No. 8
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2
Mejor Anime de Comedia
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN Temporada 2
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- Ranma 1/2 Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3
- WITCH WATCH
Mejor Anime de Drama
- Anne Shirley
- La caja azul
- Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la Tierra
- Takopi’s Original Sin
- TThe Apothecary Diaries (temporada 2)
- El verano en que Hiraku murió
Mejor Anime Isekai
- Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Temporada 2
- Disney Twisted-Wonderland: The Animation - Temporada 1 “Episode of Heartslabyul”
- From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
- KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 3
- ZENSHU
Mejor Anime de Romance
- Blue Box
- DAN DA DAN Temporada 2
- Honey Lemon Soda
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- Ranma 1/2 Temporada 2
- La nobleza de las flores
Mejor Anime de la Vida Diaria
- Anne Shirley
- La caja azul
- CITY THE ANIMATION
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3
- La nobleza de las flores
Mejor Animación
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2
- Takopi’s Original Sin
Mejor Arte de Fondo
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- Kowloon Generic Romance
- The Apothecary Diaries (temporada 2)
- El verano en que Hiraku murió
Mejor Diseño de Personajes
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- ONE PIECE
- Takopi’s Original Sin
- The Apothecary Diaries (temporada 2)
Mejor Director
- Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Fuga Yamashiro, Abel Góngora — DAN DA DAN Temporada 2
- Fumihiko Suganuma — Gachiakuta
- Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama — My Hero Academia FINAL SEASON
- Ryohei Takeshita — El verano en que Hiraku murió
- Shinya Iino — Takopi’s Original Sin
Mejor Personaje Principal
- Izuku Midoriya — My Hero Academia FINAL SEASON
- Maomao — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Momo — DAN DA DAN Temporada 2
- Okarun — DAN DA DAN Temporada 2
- Rudo — Gachiakuta
- Sung Jinwoo — Solo Leveling Temporada 2
Mejor Personaje Secundario
- Enjin — Gachiakuta
- Jin Enjoji (Jiji) — DAN DA DAN Temporada 2
- Jinshi — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Katsuki Bakugo — My Hero Academia FINAL SEASON
- Loulan/Shisui — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Turbo Granny — DAN DA DAN Temporada 2
Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”
- Anya Forger — SPY x FAMILY Temporada 3
- Izuku Midoriya — My Hero Academia FINAL SEASON
- Kaoruko Waguri — La nobleza de las flores
- Maomao — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Suika — Dr. STONE SCIENCE FUTURE
- Takopi — Takopi’s Original Sin
Mejor Canción de Anime
- In Bloom — Lilas Ikuta — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- IRIS OUT — Kenshi Yonezu — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- JANE DOE — Kenshi Yonezu y Hikaru Utada — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- On The Way — AiNA THE END — DAN DA DAN Temporada 2
- ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) — LiSA — Solo Leveling Temporada 2
- Watch Me! — YOASOBI — WITCH WATCH
Mejor Banda Sonora
- Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze — kensuke ushio
- DAN DA DAN Temporada 2 — kensuke ushio
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito — Yuki Kajiura, Go Shiina
- Gachiakuta — Taku Iwasaki
- Solo Leveling Temporada 2 — Hiroyuki SAWANO
- The Apothecary Diaries (temporada 2) — Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama
Mejor Interpretación de Voz (japonés)
- Aoi Yuki — Maomao — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Chiaki Kobayashi — Yoshiki Tsujinaka — El verano en que Hiraku murió
- Daiki Yamashita — Izuku Midoriya — My Hero Academia FINAL SEASON
- Kikunosuke Toya — Denji — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Mayumi Tanaka — Monkey D. Luffy — ONE PIECE
- Reina Ueda — Reze — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
Mejor Interpretación de Voz (inglés)
- Alexis Tipton — Reze — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Emi Lo — Maomao — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Justin Briner — Izuku Midoriya — My Hero Academia FINAL SEASON
- Lucien Dodge — Akaza — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Morgan Berry — Shiori Fuyumura — SANDA
- Paul Castro Jr. — Hikaru Indou — El verano en que Hiraku murió
Mejor Interpretación de Voz (árabe)
- Hamoud Abu Hassoun — Loid Forger (Infancia) — SPY x FAMILY Temporada 3
- Tariq Obaid — Taro Sakamoto — SAKAMOTO DAYS
- Moataz El—Shazly — Heisuke Mashimo — SAKAMOTO DAYS
- Raafat Bazo — Yuri Briar — SPY x FAMILY Temporada 3
- Fatima Zakaria — Osaragi — SAKAMOTO DAYS
- Ghada Omar — Yor Forger — SPY x FAMILY Temporada 3
Mejor Interpretación de Voz (portugués de Brasil)
- Bruno Sangregório — Levi Ackerman — Attack on Titan: THE LAST ATTACK
- Charles Emmanuel — Akaza — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Erick Bougleux — Zanka Nijiku — Gachiakuta
- Fabio Lucindo — Katsuki Bakugo — My Hero Academia FINAL SEASON
- Gigi Patta — Maomao — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Ursula Bezerra — Son Goku — Dragon Ball DAIMA
Mejor Interpretación de Voz (castellano)
- Adrián Pineda — Rudo — Gachiakuta
- Carles Teruel — Akaza — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Cristina Peña — Reze — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Joel Gómez Jiménez — Okarun — DAN DA DAN Temporada 2
- Marisa Marciel — Nami — ONE PIECE
- Marta Barbará — Kaoruko Waguri — La nobleza de las flores
Mejor Interpretación de Voz (francés)
- Bastien Bourlé — Izuku Midoriya — My Hero Academia FINAL SEASON
- Bruno Mullenaerts — Enjin — Gachiakuta
- Catherine Hanotiau — Nico Wakatsuki — WITCH WATCH
- Clara Soares — Reze — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Jonathan Gimbord — Hikaru — El verano en que Hiraku murió
- Véronique Augereau — Seiko — DAN DA DAN Temporada 2
Mejor Interpretación de Voz (alemán)
- Dirk Bublies — Kogoro Mori — Detective Conan: One—eyed Flashback
- Gerrit Schmidt—Foß — Akaza — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Laurine Betz — Reze — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Magdalena Höfner — Kiui Watase — Jellyfish Can’t Swim in the Night
- Markus Feustel — Rudo — Gachiakuta
- Patricia Strasburger — Nico Wakatsuki — WITCH WATCH
Mejor Interpretación de Voz (hindi)
- Abhishek Sharma — Jinshi — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Akshita Mishra — Koyuki — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Heena Malik — Reze — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Merlyn James — Anya Forger — SPY x FAMILY Temporada 3
- Rajesh Shukla — Sung Jinwoo — Solo Leveling Temporada 2
- Shilpie Pandey — Lufas Maphaahl — A Wild Last Boss Appeared!
Mejor Interpretación de Voz (italiano)
- Katia Sorrentino — Momo — DAN DA DAN Temporada 2
- Leonardo Graziano — Naruto Uzumaki — BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS
- Luna Fogu — Maomao — The Apothecary Diaries (temporada 2)
- Martina Tamburello — Kikoru Shinomiya — Kaiju No. 8
- Mosè Singh — Denji — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Simone Lupinacci — Izuku Midoriya — My Hero Academia FINAL SEASON
Mejor Interpretación de Voz (español latino)
- Desireé González — Maomao — Th
- e Apothecary Diaries (temporada 2)
- Dion González — Rudo — Gachiakuta
- Erika Langarica — Marin Kitagawa — My Dress—Up Darling Temporada 2
- Fernando Moctezuma — Sung Jinwoo — Solo Leveling Temporada 2
- Jessica Ángeles — Reze — Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Jose Antonio Toledano — Akaza — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito