YosStop denuncia robo tras salir de un restaurante y comparte modus operandi de los asaltantes | VIDEO

La creadora de contenido, Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, denunció una experiencia amarga que vivió en sus recientes vacaciones en una playa nacional, donde alertó a sus seguidores tras sufrir un robo junto a su marido y su hija Amy.

YosStop denuncia robo

Y es que YosStop se encontraba de vacaciones con su esposo Gerardo y su hija pequeña cuando fueron abordados por dos hombres disfrazados de Spider-Man y La Máscara, quienes rápidamente llamaron la atención de la menor.

La famosa explicó que esto ocurrió hace un mes y destacó que no se trataba de un asalto violento, sino que fue inesperado. “Gerardo cometió el grandísimo error de decirle a Amy ‘mira, Spiderman’”, recordó.

“No me pregunten cómo, pero de repente los dos ya me tenían agarrada de un brazo y del otro… nos manipulaban como títeres”, narró Hoffman, tras contar que los sujetos no tardaron en acercarse.

Ella asegura que no se acuerda de las cosas por completo, pero que en un “lapsus estupidus” de apenas unos minutos, tomaron varias fotos por comentario de los sujetos disfrazados, que después les pidieron una paga por posar.

Aunque al inicio les dieron 50 pesos, aseguran que estas personas vieron el dinero “como lo más miserable que les han dado” y les dijeron que eso no les servía para nada. “En ese momento fue un raro porque sí te sientes vulnerable de que traes una niña chiquita”, dijo.

“En ese momento los güeyes habían cambiado la actitud [...] Se les dio 70 pesos y estaban emperrados”, recordó. “Nos fuimos caminando con la sensación de que nos acaban de asaltar”, aseguró ella.

Como reacción en redes sociales, algunos usuarios aseguran que la experiencia que vivió YosStop no podría ser considerada como un asalto. Algunas de las reacciones fueron: