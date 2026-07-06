Cristiano Ronaldo filtra información sobre su retiro tras caer derrotado en el Mundial 2026 (VIDEO)

Cristiano Ronaldo jugó su último partido de un Mundial y fue ante España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El Comandante habló sobre su retiro y dejó en claro que este fue su última participación, pero que debe pensar lo del retiro con la menta fría y con su familia.

“Bueno, normal, triste por salir así del Mundial, pero como he dicho ayer en la conferencia de prensa, he dado todo, he dado lo mejor y tengo la conciencia tranquila, así es el futbol, esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces de pierde y hay que seguir. La verdad que fue mi último Mundial, pero lo demás tendré tiempo para pensar estar con la familia, no decir las cosas con la cabeza caliente y seguir la vida”, expresó Cristiano Ronaldo en zona mixta.

Cristiano Ronaldo confirma que la Eurocopa en 2016 ha sido su mejor conquista

En la zona mixta, Cristiano Ronaldo habló sobre el título de la Eurocopa que ganó con Portugal en 2016, asegurando que para él cuenta como levantar la Copa del Mundo de la FIFA.

“Me voy con la conciencia tranquila, he dado lo mejor, he ganado tres títulos con Portugal; antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. El mayor título que ha ganado la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Por eso repito, mi conciencia está tranquila porque he dado lo mejor y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue”, expresó CR7.

El futbolista del Al-Nassr disputó su último partido de Copa del Mundo en Norteamérica 2026, pero no quiso hablar más de su retiro de la Selección de Portugal, aunque varios reportes indican que fue su última aventura con la Selección de los Escudos.

"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



Cristiano Ronaldo realizó un balance sobre su trayectoria en la selección europea.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gr3NKqnapU — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Cristiano Ronaldo y su marca goleadora en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se despide del Mundial 2026 después de que Portugal cayera eliminada a manos de España, un partido que se definió en los últimos minutos del encuentro en el Estadio Dallas.

El Bicho se va del torneo con cinco partidos disputados y tres goles a su cuenta personal, dos ante Uzbekistán y uno más de penal frente a Croacia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, de ahí en fuera se quedó sin marcar en tres compromisos del Mundial.

Este era la última oportunidad de Cristiano Ronaldo de levantar el título del orbe, sin embargo un error en los últimos minutos lo deja fuera de la competencia por el trofeo y podría haber jugado su último compromiso con la camiseta de la Selección de los Escudos.

DCO