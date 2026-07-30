Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez en agosto de 2025, pero poco se sabe de cómo fue ese momento. Para sorpresa de muchos, todo fue muy íntimo y espontáneo.

Hace unos meses el futbolista reveló cómo eligió el anillo que le dio a la modelo y en qué momento se lo dio. La joya, valorada entre 6 y 12 millones de dólares, es un diamante de más de 40 quilates montado en platino, y es tan sólo la antesala de una boda de ensueño.

A un año: Así fue la pedida de matrimonio y el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

En agosto de 2025, Georgina Rodríguez compartió en Instagram la imagen del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le entregó, confirmando así que estaban rumbo al altar tras nueve años de relación. La publicación se volvió viral y marcó el inicio de una nueva etapa en la famosa pareja.

Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez un impresionante anillo de compromiso ı Foto: Especial

Meses después, en febrero de este año, Cristiano Ronaldo reveló en una entrevista con Piers Morgan cómo ocurrió el momento. Fue a la 1:00 de la madrugada, de manera espontánea y natural.

El futbolista contó: “Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecérselo a Gio y, mientras lo hacía, mis dos hijas entraron y dijeron: ‘Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?’”.

El astro portugués explicó que Georgina Rodríguez siempre había soñado con un anillo con una piedra grande en el centro, símbolo de amor y estabilidad. “Ella me había dicho alguna vez que quería un anillo con una piedra grande, y me aseguré de encontrar el que le gustara”, confesó Cristiano Ronaldo.

El anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez es considerado uno de los más caros. Según expertos joyeros, su valor oscila entre 12 millones de dólares (hasta 130 millones de pesos mexicanos).

Es un diamante de más de 40 quilates montado en platino. Algunos reportes apuntan a que podría tratarse de un modelo Cartier 1895, clásico y elegante.

Cristiano destacó que lo más importante para Georgina no fue el precio ni el tamaño del anillo, sino la sinceridad de su propuesta: “Una de las cosas que amo de Gio es que no le importó el anillo. Sólo me preguntó si era honesto, y le dije que sí, que la amaba y quería casarme con ella”.

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