Sin duda la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez será uno de los eventos más recordados del año. El famoso futbolista y la modelo decidieron formalizar su relación tras nueve años de relación y una familia estable.

La pareja se ha mantenido al margen y no ha revelado información sobre cuándo y dónde será la ceremonia, sin embargo, la prensa portuguesa difundió una supuesta invitación al enlace matrimonial.

Así sería la invitación de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El programa V+Fama aseguró haber recibido una invitación con todos los detalles del enlace. Según esto, la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendría lugar este sábado 1 de agosto de 2026 a las 17:00 horas en Sintra, en el emblemático recinto Quinta da Regaleira.

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Quinta da Regaleira, Portugal, donde presuntamente será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ı Foto: X @realmadridindo1

La tarjeta, según la filtración, incluye un mensaje: “Juntos, con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio”.

El documento precisa el lugar y la hora de la boda de la pareja, además de un código de vestimenta inusual: color negro.

Pero al ser consultado el recinto señalado, Quinta da Regaleira, respondió: “No haremos comentarios al respecto”. Esto pone aún más en duda la autenticidad de la invitación.

La supuesta invitación de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ı Foto: Especial

También, hace unos meses, Jornal da Madeira afirmó que la ceremonia matrimonial de la pareja tendría lugar en la catedral de Funchal, en Madeira, Portugal, un templo considerado como monumento nacional desde 1910.

En redes sociales se especula que entre los posibles invitados a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían Conor McGregor, Vin Diesel, Rio Ferdinand, Rodrygo, Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott, Khabib Nurmagomedov, IShowSpeed, Piers Morgan, jugadores del Al Nassr y muchas otras celebridades.

Incluso se dice que la famosa pareja ha pedido a los invitados que, en lugar de regalos, hagan donaciones a hospitales infantiles. No obstante, hasta el momento, ni el futbolista ni la modelo han compartido información sobre su enlace matrimonial.

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