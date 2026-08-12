Diez años después de haber conquistado al mundo con el fenómeno viral “Baby Shark Dance”, Park Geon-Roung, conocido por millones como el niño que bailaba junto al tiburón más famoso de YouTube, reapareció con un nuevo proyecto artístico que causó opiniones divididas en redes sociales.

El joven surcoreano tiene ya 17 años y se lanzó oficialmente al K-Pop bajo el nombre artístico de Baby Shark Boy. Además, anunció que pronto estrenará su primer álbum.

Park Geon-Roung, niño de ‘Baby Shark’, se lanza al K-Pop tras 10 años de la exitosa canción

La fama de Park Geon-Roung inició en 2016, el ahora joven tenía apenas siete años cuando apareció en el videoclip de Pinkfong “Baby Shark Dance”, donde compartió escena con Elaine Kim Johnston. Aunque el pequeño no interpretó la canción, sus gestos y coreografías lo convirtieron en un rostro inolvidable entre las generaciones más jóvenes.

TE RECOMENDAMOS: Celebra más de 30 años Sentidos Opuestos desafía el paso del tiempo

El video de este tema viral alcanzó cifras históricas, pues supera los 17.2 mil millones de reproducciones y desbancó por completo a “Despacito” de Luis Fonsi como el más visto de YouTube en 2020.

Ahora, a 10 años de ese éxito, Park Geon-Roung reapareció en redes sociales como cantante y compositor de K-Pop. El 9 de agosto el intérprete publicó un teaser de “Wave”, que será el primer sencillo de su álbum debut, y se estrenará el próximo 29 de agosto. Este tema es una colaboración con Joohoney, integrante de Monsta X.

“Siempre he estado agradecido de que la gente todavía recuerde un video en el que aparecí cuando era niño. Hace diez años bailaba junto a Baby Shark. Ahora quería compartir mi propia voz y una historia que yo mismo escribí”, expresó en un comunicado difundido por The Pinkfong Company.

El avance de “Wave” tiene actualmente 140 mil reproducciones en YouTube. Si aún no lo has oído y deseas saber cómo luce actualmente Park Geon-Roung, conocido como el niño de “Baby Shark”, a continuación, te compartimos el clip.

Te puede interesar: