Tigres del Norte ofrecen noche de orgullo mexicano

Hernán y Jorge Hernández, el sábado pasado en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

VESTIDOS DE BLANCO con detalles dorados, Los Tigres del Norte hicieron vibrar el Estadio GNP Seguros la noche del sábado, con un concierto que reunió a miles de seguidores y recorrió más de cinco décadas de trayectoria musical.

La agrupación abrió la velada con “Pacas de a kilo”, seguida de “La banda del carro rojo”. Tras los primeros temas, Hernán y Jorge Hernández agradecieron el cariño del público capitalino, al que reconocieron como el motor de su carrera.

60 Mil personas acudieron al concierto

El espectáculo se extendió por más de tres horas, con un repertorio cercano a las 50 canciones que combinó corridos, temas románticos y clásicos de la música mexicana. La producción incluyó mariachi, ballet folclórico y una puesta que rindió homenaje a las tradiciones del país.

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Uno de los momentos más emotivos llegó con “El son de la negra”, cuando las pantallas se iluminaron con los colores de la bandera mexicana, mientras el escenario se llenaba de bailarines con trajes típicos. Más adelante, “La manzanita” puso a bailar al público, acompañado por un cuerpo de bailarinas vestidas de rojo.

La energía aumentó con “La mesa del rincón” y “Jefes de jefes”, temas que fueron coreados de principio a fin por un estadio entregado. Ni la lluvia, presente durante gran parte de la noche, logró disminuir el entusiasmo de los asistentes.

Los Tigres del Norte también interpretaron himnos dedicados a la comunidad migrante, entre ellos “La jaula de oro”. Entre las canciones más ovacionadas estuvieron “Golpes en el corazón”, “La puerta negra”, “Prisión de amor”, “Contrabando y traición”, “Cuestión olvidada” y “La tumba falsa”, que provocaron un multitudinario baile norteño.

La noche contó además con la participación de Vivir Quintana y Majo Aguilar, quienes se unieron a la agrupación.