¡Impresionante! Así fue la presentación del Tesla Roadster, el auto capaz de ‘volar’

Así fue la presentación del Tesla Roadster, el auto capaz de ‘volar’.

El empresario Elon Musk reveló en las instalaciones de la compañía SpaceX en Waco, Texas, el deportivo eléctrico Tesla Roadster que es capaz de “volar” con ayuda de propulsores de gas.

La presentación incluyó una exhibición en la que el automóvil se desplazó por una rampa inclinada y se elevó de la superficie para ejecutar giros e inversiones completas en el aire, tras lo cual corrigió su trayectoria y aterrizó sobre el asfalto.

La demostración, que quedó grabada en video, confirmó el desarrollo de un esquema tecnológico sin precedentes en el sector automotriz, cuya llegada a las líneas de producción comercial se contempla para el año 2028.

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La elevación del chasis se logra mediante un sistema de propulsores de gas frío instalados alrededor del perímetro del vehículo, una tecnología concebida por la firma espacial SpaceX.

¿Cómo opera el auto volador de Tesla?

El mecanismo opera mediante la liberación de impulsos controlados de aire comprimido a alta presión por medio de toberas.

Este esquema produce empujes en direcciones frontal, superior y lateral, lo que permite despegar de la superficie por periodos breves sin basarse únicamente en la dirección convencional o en la carga aerodinámica pasiva.

El vehículo incorpora también un sistema de control rotacional integrado por chorros de gas direccionales para la conducción aérea. Este dispositivo permite estabilizar la estructura durante las maniobras de inversión, corregir los giros en el aire y asegurar un descenso controlado hacia el pavimento.

Durante la demostración en la rampa, el sistema de succión con ventiladores mantuvo la adherencia inicial del auto antes de su despegue.

Conoce las especificaciones del Tesla Roadster

Tesla detalló las especificaciones técnicas de las tres variantes que integrarán la gama del deportivo:

Versión Performance: Presenta una configuración para 2 ocupantes y alcanza una aceleración de 0 a 100 km/h en un tiempo menor a 1,6 segundos. Dispone del sistema multimodo de succión diseñado para pista y carretera. Versión Thrust: Diseñada para 2 ocupantes, registra una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 0,9 segundos e integra propulsores traseros de gas frío junto con el sistema de succión. Versión Rocket: Variante monoplaza para 1 pasajero que logra una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 0,59 segundos, registrando hasta 0,81 segundos en pruebas en vivo. Incluye propulsores de gas frío en el perímetro para maniobras aéreas y desplazamiento lateral.

Pese a las pruebas exhibidas, analistas e inversionistas manifestaron escepticismo sobre la viabilidad comercial del proyecto.

Diversos especialistas consideran poco probable que el deportivo se convierta en un producto demandado por los consumidores y estiman que la demostración representa una exhibición de la capacidad técnica conjunta entre Tesla y SpaceX.

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JVR