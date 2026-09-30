Van Trump y Líderes Tecnológicos por autorregulación en IA

DONALD TRUMP y directores ejecutivos de empresas de IA firman un pacto de seguridad voluntario y respaldan expansión de centros de datos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los principales líderes tecnológicos del país firmaron ayer un compromiso de seguridad para establecer controles voluntarios sobre la Inteligencia Artificial, durante una reunión en la Casa Blanca en la que el magnate defendió que las propias compañías vigilen el desarrollo de esta tecnología.

EL DATO: EJECUTIVOS e inversores de empresas de IA figuran entre los mayores donantes individuales de MAGA Inc., un comité de acción política alineado con Trump, en 2025.

“Van a autorregularse”, afirmó tras el encuentro, al que asistieron algunos de los empresarios más importantes del sector. Donald Trump sostuvo que el acuerdo era “moralmente vinculante” y consideró que las compañías tienen incentivos suficientes para evitar problemas porque el futuro de sus negocios también está en juego.

El documento establece cuatro niveles de controles y auditorías destinados a comprobar que los modelos funcionen según lo previsto. Entre las medidas figuran evaluaciones dentro de cada compañía, revisiones externas y supervisión independiente por parte de sus consejos de administración.

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Las empresas también acordaron reunirse periódicamente para establecer estándares y mejores prácticas que permitan reforzar la seguridad de sus sistemas. El compromiso señala que, con el tiempo, algunas medidas podrían incorporarse a leyes o reglamentos, aunque por ahora su aplicación será voluntaria.

Donald Trump comparó el acuerdo con una especie de constitución para el sector. Durante la reunión estuvo acompañado por Elon Musk, de SpaceX; Mark Zuckerberg, de Meta; Dario Amodei, de Anthropic; Jensen Huang, de Nvidia; Greg Brockman, de OpenAI, y Sundar Pichai, de Google, entre otros ejecutivos.

Mark Zuckerberg explicó que las compañías aceptaron aplicar “múltiples niveles de auditoría y controles”. Añadió que los resultados de las revisiones externas serían examinados de forma independiente por los respectivos consejos de administración.

El documento fue descrito como un conjunto de principios y compromisos para establecer controles internos sólidos y detectar posibles problemas derivados de la tecnología. No se dieron mayores detalles sobre los mecanismos que se aplicarían en caso de incumplimiento.

VIGILAR LA INICIATIVA. El magnate informó que durante el encuentro también se discutió la creación de un comité de 10 personas encargado de supervisar la iniciativa. Además, adelantó que nombrará en los próximos tres o cuatro días a un “zar de la IA”.

Insistió en llamar “superinteligencia” a la Inteligencia Artificial y anunció un documento para oficializar ese término, bajo el argumento de que la tecnología ya no debería considerarse artificial.

Más tarde firmó una orden ejecutiva para sustituir el término “Inteligencia Artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales del gobierno federal y que encarga establecer una definición oficial para este nuevo concepto.La orden obliga a los departamentos y agencias federales a utilizar “superinteligencia” y las siglas “SI” en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y les indica que dejen de utilizar “Inteligencia Artificial” e “IA”.

AHORA MISMO estamos a la cabeza, por delante de China y de todos los demás, y quiero que siga siendo así DONALD TRUMP, Presidente de EU



25 Mdd donó el presidente de OpenAI a MAGA Inc.

55 Por ciento de estadounidenses quiere ralentizar la IA

En tanto, por Palantir acudieron su director ejecutivo, Alex Karp, y Shyam Shankar, director de Tecnología y vicepresidente ejecutivo. La compañía mantiene contratos con el gobierno en áreas como defensa y control migratorio.

Por parte de la administración participaron el vicepresidente JD Vance; los secretarios del Tesoro y de Comercio, Scott Bessent y Howard Lutnick; el asesor tecnológico Michael Kratsios, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

La reunión ocurrió después de meses de advertencias de investigadores, políticos y representantes de la propia industria sobre los riesgos que podrían acompañar el rápido avance de estos sistemas.

EL TIP: LOS AGENTES de IA de origen chino han aprendido a engañar, sortear restricciones, así como a ocultar fallos.

Anteriormente, OpenAI y Anthropic reportaron casos en los que sus modelos obtuvieron acceso no autorizado a sistemas de otras compañías o fueron utilizados con fines peligrosos. Jacob Coxon, exinvestigador de ambas empresas, advirtió este mes que la Inteligencia Artificial podría representar un peligro extremo y planteó que estos sistemas podrían llegar a mejorar sus capacidades sin intervención humana.

Algunos representantes de Anthropic y OpenAI pidieron reducir el ritmo de desarrollo para gestionar mejor los riesgos, mientras Jensen Huang, de Nvidia, consideró exageradas algunas advertencias.

“No existe conflicto entre innovación, tecnología y seguridad”, sostuvo. Argumentó que las compañías desarrollan herramientas de protección más sólidas conforme aumentan las capacidades de sus sistemas.

Donald Trump ha rechazado impulsar restricciones más severas y respalda las revisiones voluntarias. También ha advertido que frenar el desarrollo podría afectar la economía y permitir que China reduzca la ventaja tecnológica de EU.

“Ahora mismo estamos a la cabeza, por delante de China y de todos los demás, y quiero que siga siendo así”, declaró.

El magnate aseguró que no desea colaborar con el mandatario chino, Xi Jinping, en la gobernanza de esta tecnología porque, según dijo, dificultaría que las empresas de su país desarrollaran mejores productos que sus competidores chinos. No obstante, señaló que habló sobre el tema con Xi Jinping durante su reciente visita al país y recordó que ambos gobiernos ya cooperan en otras áreas.

Asimismo, la expansión de la Inteligencia Artificial ha provocado inquietud por la construcción de centros de datos, instalaciones para desarrollar y operar estos sistemas, pero que requieren grandes cantidades de electricidad. Comunidades del país se opusieron a nuevos proyectos debido al consumo energético, el costo de los servicios públicos.