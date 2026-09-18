Audi celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico

AUDI se caracteriza por ser una de las marcas consentidas

La marca de los cuatro aros sigue su camino hacia la electrificación con paso firme. Tras lanzar al mercado global más de 20 nuevos modelos en 2024 y 2025, Audi cuenta ahora con la gama más joven entre las marcas premium.

La compañía sigue renovando su gama de vehículos eléctricos y continuando con su ofensiva de producto en su firme estrategia de electrificación a futuro. La marca tiene previsto a finales de este año, la llegada al mercado mexicano del Q6 Sportback e-tron, una de las variantes de carrocería más populares entre los clientes.

La marca de los cuatro aros ha trabajado firmemente para ofrecer al mercado no sólo la mejor tecnología cuidando el impacto al medioambiente, sino también para ofrecer toda una experiencia premium, por ello, comenzó su transición a la movilidad eléctrica introduciendo modelos híbridos y eléctricos.

El Dato: Impulsa la transformación y da forma a la movilidad, con productos inteligentes y eléctricos. La marca de los cuatro aros está disponible en más de 100 mercados.

El portafolio de la marca a nivel global está integrado por 11 modelos híbridos y 10 modelos totalmente eléctricos. Actualmente, para el mercado mexicano se ofrece una amplia gama de modelos híbridos y eléctricos eficientes con una extraordinaria autonomía, rendimiento y con múltiples soluciones inteligentes, conectividad, seguridad y las últimas innovaciones tecnológicas de la marca para una movilidad eléctrica que sea funcional para la vida diaria.

Audi incursionó en la era de la electromovilidad en 2018, el siguiente año llegó a México de producción completamente eléctrico: el Audi e-tron. Este primer modelo totalmente eléctrico reflejó el lenguaje característico de diseño de Audi trasladado a la era eléctrica.

Para el 2021, se integró a la gama de eléctricos el Audi e-tron Sportback, el primer CUV eléctrico con espejos virtuales. Un año después se lanzó el superdeportivo eléctrico el: Audi RS e-tron GT, robusteciendo así la gama de modelos eléctricos en el país.

Posteriormente, en 2023 llegó al mercado mexicano el Q8 Sportback e-tron, basado en la historia de éxito de este vehículo pionero, que desde su lanzamiento ha establecido los estándares en el segmento de los SUV eléctricos en la clase de lujo.

En 2024 se lanzó el primer modelo de producción construido sobre la Plataforma Premium Eléctrica (PPE), el nuevo Audi Q6 e-tron el cual representa el lema de Audi “Liderazgo por tecnología” en su máxima expresión. El nuevo SUV se define no sólo por sus impresionantes prestaciones de conducción y carga, sino que también establece estándares en términos de autonomía y eficiencia.

El año pasado, en el 2025 se lanzó el modelo A6 Sportback e-tron, segundo basado en la Plataforma Premium Eléctrica (PPE) y el primero de la marca que utiliza esta plataforma con un concepto de suelo plano. Es considerado el mejor Audi de todos los tiempos en términos de aerodinámica.

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Para finales de este año, Audi tiene previsto la llegada al mercado mexicano del Q6 Sportback e-tron, una de las variantes de carrocería más populares entre los clientes.

Durante los próximos años, la marca continuará ampliando la gama de modelos totalmente eléctricos que se ofrecen en el país con el objetivo de responder a las necesidades actuales de los clientes y continuando con su clara apuesta por la movilidad eléctrica, siendo un pilar importante de la estrategia de sostenibilidad de la marca.

La marca de los cuatro aros está expandiendo sistemáticamente su ecosistema digital holístico en torno a sus autos premium totalmente eléctricos. Un pilar importante de este ecosistema es la oferta de carga que la compañía ha identificado como un factor de éxito para la movilidad eléctrica. Es por ello que Audi trabaja permanentemente en expandir el uso de energía verde y en construir una infraestructura de carga premium para ofrecer a los usuarios de vehículos electrificados soluciones actuales de movilidad y recargas sustentables.

Actualmente en México, la marca mantiene una alianza con Tesla para acceder a 19 sitios de carga con 88 Supercargadores Tesla autorizados y habilitados para vehículos de terceros y compatibles con el estándar NACS/J3400. (North American Charging Standard).

Gracias a esta nueva colaboración, los usuarios de vehículos con sistemas de propulsión híbrida y eléctrica de Audi en México podrán acceder a esta red de Supercargadores Tesla autorizados, distribuida en el país, mediante el adaptador Audi NACS DC, desarrollado exclusivamente para garantizar compatibilidad con los conectores de carga rápida NACS/J3400.

La colaboración con Tesla complementa la infraestructura actual y los acuerdos existentes con Evergo para fortalecer su red de distribución de energía eléctrica. La alianza con Evergo contempla 15 sitios de carga estratégicos en las autopistas más importantes de la República Mexicana.

Estos sitios de carga brindarán a los clientes del Grupo VW, beneficios exclusivos como:

• Cargadores exclusivos con una potencia entre 100 y 150 kW.

• Oportunidad de reservar los cargadores unos minutos antes de llegar al sitio de carga.

• Acceso a la Red de Carga de Evergo.

En México están operando actualmente los siguientes cargadores eléctricos en alianza con Evergo:

1. Parador Gasomax Central 57

2. Parador La Españita

3. Parador Palmillas A y B

4. Parador Sequoia

5. Parador Café KM 118

6. Parador Valle de Bravo

7. Parador Chilpancingo

Próximamente se pondrán en marcha otros cargadores a lo largo del país.

Las alianzas estratégicas con Tesla y Evergo se integran al proyecto de electromovilidad de la marca con el fin de impulsar la transición a tecnologías eléctricas en el país, continuando con los planes de acelerar el desarrollo de sitios de carga rápida que permitan a los usuarios de vehículos electrificados de Audi contar con soluciones de movilidad eléctrica con un respaldo tecnológico, recargas modernas y sustentables para una experiencia de conducción premium sin límites, tanto en trayectos urbanos como en viajes de larga distancia. Con estas incursiones, la marca desea que más público se acerque a ellos.