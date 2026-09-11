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BYD COMPRENDIÓ que la tecnología híbrida enchufable es la que mejor se adapta a la mayoría de sus clientes; por ello, la firma china se ha abocado a fortalecer esta parte de su portafolio de productos, y la Yuan Pro DM-i es una muestra de ello. A este modelo lo conocimos hace casi dos años como un auto 100 por ciento eléctrico y, ahora, se apoya en un motor de gasolina.

Aspectos de la La BYD Yuan Pro DM-i, eficiencia en un empaque ideal ı Foto: Autocosmos

Dentro de la gama de trenes motrices de BYD, el DM-i significa Dual Motor Intelligent, haciendo alusión al uso de un motor de combustión, uno eléctrico y uno de los softwares de gestión de energía más avanzados que hay en el mercado actual.

Aspectos de la La BYD Yuan Pro DM-i, eficiencia en un empaque ideal ı Foto: Autocosmos

Así, este crossover es impulsado por un propulsor de cuatro cilindros de 1.5 litros, unido a un motor eléctrico, para entregar en conjunto 165 caballos de fuerza, 154 libras-pie de torque y 1,045 kilómetros de autonomía total. Al ser un PHEV, la batería se puede recargar en un cargador de pared, lo que nos brinda 45 kilómetros de recorrido 100 por ciento eléctrico.

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Aspectos de la La BYD Yuan Pro DM-i, eficiencia en un empaque ideal ı Foto: Autocosmos

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, cuenta con uno de los softwares más avanzados de gestión de la energía, por lo que el modelo recupera electricidad de manera eficiente, ayudando a alargar el recorrido eléctrico. Además, el motor a baterías es la fuente principal de movimiento de las llantas, aprovechando el buen impulso en torque que tienen estos propulsores.

Aspectos de la La BYD Yuan Pro DM-i, eficiencia en un empaque ideal ı Foto: Autocosmos

Para probar sus capacidades, viajamos de la Ciudad de México a Avándaro, en el Estado de México, un recorrido corto, apenas 129 kilómetros, pero en una de las condiciones que más afectan a las baterías: la carretera y un camino ascendente, ya que se trata de un trayecto en constante subida.

Aspectos de la La BYD Yuan Pro DM-i, eficiencia en un empaque ideal ı Foto: Autocosmos

El manejo en carretera es excepcional; el bastidor híbrido, con la batería integrada al chasis, le otorga una gran rigidez, que se traduce en un coche estable, bien pegado al piso y con reacciones ágiles, al tiempo que el sistema está constantemente recuperando energía, tanta que al llegar al Hotel Rodavento estaba en 71 por ciento.

Aspectos de la La BYD Yuan Pro DM-i, eficiencia en un empaque ideal ı Foto: Autocosmos

Aspectos de la La BYD Yuan Pro DM-i, eficiencia en un empaque ideal ı Foto: Autocosmos