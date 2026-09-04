JETOUR SOUEAST México continúa fortaleciendo su portafolio de productos con la llegada del nuevo T2 i-DM XWD, una versión que amplía las capacidades del SUV más popular de la marca y responde directamente a una de las solicitudes más recurrentes de los entusiastas de la familia T2: la incorporación de un sistema de tracción integral inteligente XWD para la variante PHEV.

Con esta incorporación, JETOUR consolida una de las gamas más completas de su segmento, ofreciendo alternativas para distintos estilos de vida y necesidades de conducción. Hoy, los clientes pueden elegir entre versiones con motor a gasolina o tecnología híbrida enchufable i- DM, así como configuraciones de tracción delantera o integral, manteniendo siempre el espíritu aventurero que define la filosofía Travel+ de la marca.

JETOUR T2 i-DM XWD 2027 llega a México con 597 hp y tracción integral ı Foto: Cortesía JETOUR

JETOUR SOUEAST México continúa fortaleciendo su portafolio de productos con la llegada del nuevo T2 i-DM XWD, una versión que amplía las capacidades del SUV más popular de la marca y responde directamente a una de las solicitudes más recurrentes de los entusiastas de la familia T2: la incorporación de un sistema de tracción integral inteligente XWD para la variante PHEV.

El Dato: Se creó en respuesta a las tendencias del mercado. Su inicio data del 22 de enero de 2018 y empezó a desarrollarse como marca independiente a partir del 2021.

JETOUR consolida una de las gamas más completas de su segmento, ofreciendo alternativas para distintos estilos de vida y necesidades de conducción. Hoy, los clientes pueden elegir entre versiones con motor a gasolina o tecnología híbrida enchufable i-DM, así como configuraciones de tracción delantera o integral, manteniendo siempre el espíritu aventurero que define la filosofía Travel+ de la marca.

El nuevo T2 i-DM XWD 2027 representa la evolución natural de la tecnología híbrida enchufable de JETOUR. Su tren motriz integra un motor 1.5 TGDI de quinta generación, una transmisión híbrida 3DHT de tres velocidades y tres motores eléctricos, para un total de cuatro fuentes de impulso que desarrollan una potencia combinada de hasta 597 hp y 675 lb-pie de torque; cifras que elevan significativamente el desempeño frente al T2 i-DM de tracción delantera, que desarrolla 375 hp y 450 lb-pie de par. Gracias a estas cifras, logra acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5.5 segundos.

JETOUR T2 i-DM XWD 2027 llega a México con 597 hp y tracción integral ı Foto: Cortesía JETOUR

Más allá de la potencia, la gran innovación radica en la integración del sistema XWD (X Wheel Drive) con la arquitectura electrificada i-DM. En esta aplicación, XWD emplea dos fuentes de propulsión coordinadas electrónicamente: el conjunto híbrido delantero y un motor eléctrico P4 instalado directamente en el eje trasero, permitiendo generar tracción en las cuatro ruedas de manera inteligente y prácticamente instantánea.

Así, puede alternar entre modos 2WD y 4WD según las condiciones del terreno, brindando mayor control, seguridad y capacidad de tracción en superficies de baja adherencia o escenarios de aventura fuera del pavimento. Este arreglo le habilita también la función de giro en “U” tipo Tank Turn.

JETOUR T2 i-DM XWD 2027 llega a México con 597 hp y tracción integral ı Foto: Cortesía JETOUR

El esquema XWD se complementa con un bloqueo electromecánico del diferencial trasero, capaz de transferir el torque hacia la rueda con mayor agarre cuando las condiciones lo requieren. El resultado es una experiencia de manejo que combina la eficiencia y la entrega instantánea de torque característica de la electrificación con capacidades de exploración y aventura comparables a las de sistemas 4x4 tradicionales, pero con una operación más intuitiva y automatizada.

Fiel a la esencia de la plataforma T2, la nueva variante XWD ha sido desarrollada para quienes buscan explorar más allá de los caminos convencionales. Entre sus atributos destacan los siete modos de manejo, más la función X Smart, control crucero Off-Road, sistema de detección de vadeo de hasta 700 mm, control de descenso, control de pendientes, Crawl Control y protecciones metálicas para componentes clave del vehículo, como el frontal, el tanque de gasolina y la batería.

La electrificación continúa siendo uno de los pilares del modelo. T2 i-DM XWD incorpora una batería de mayor capacidad con 43.2 kWh (respecto a los 26.7 kWh de T2 i-DM) y certificación IP68 a prueba de agua, capaz de ofrecer hasta 173 km de autonomía en modo eléctrico y una autonomía total combinada de hasta 1,073 km, manteniendo un consumo combinado EPA de hasta 31 km/l.

JETOUR T2 i-DM XWD 2027 llega a México con 597 hp y tracción integral ı Foto: Cortesía JETOUR

JETOUR T2 i-DM XWD demuestra que las nuevas energías pueden adaptarse de forma natural a cualquier estilo de vida. Su tecnología híbrida enchufable permite aprovechar las ventajas de la movilidad electrificada en la rutina diaria, con una experiencia de conducción eficiente, silenciosa y confortable, al tiempo que conserva la libertad de emprender recorridos más largos con total confianza. El resultado es una propuesta que elimina compromisos, combinando innovación, practicidad y versatilidad para que cada viaje se disfrute sin restricciones.

Además del incremento en desempeño y capacidad todoterreno, la nueva versión incorpora el equipamiento de alto nivel que se ha vuelto un distintivo de T2, como pantalla central de 15.6 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas, sistema de audio Sony con 11 bocinas + subwoofer, asientos delanteros ventilados con memoria, cámara panorámica 540°, cargador inalámbrico de 50W y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS Nivel 2).

Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta es su posicionamiento comercial. JETOUR T2 i-DM XWD está disponible en México con un precio de lanzamiento de 929,900 pesos, estrategia que mantiene una diferencia muy competitiva frente a otras alternativas del segmento y refuerza el compromiso de la marca por democratizar tecnologías avanzadas de electrificación y tracción integral.

Al respecto, Johnny Fang, CEO de JETOUR SOUEAST México, señaló que “en nuestra marca escuchamos constantemente a nuestros clientes y sabíamos que una versión híbrida enchufable con tracción integral era una de las características más esperadas para la familia T2. Con la llegada del nuevo T2 i-DM XWD no solo respondemos a esa solicitud, también lo hacemos manteniendo una propuesta de valor altamente competitiva, acercando tecnología avanzada, electrificación y mayores capacidades a más mexicanos”.

Con la introducción reafirma su compromiso de escuchar activamente a sus clientes y evolucionar.