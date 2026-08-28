Suzuki Across BoosterGreen 2027: precio, equipamiento y seguridad

SUZUKI se mete de lleno a las grandes ligas y la Across BoosterGreen 2027 será la encargada de demostrar todo su potencial. El nuevo SUV llega al mercado con una importante carga tecnológica, más equipamiento y un importante paquete de seguridad que hasta hace poco tiempo sólo se encontraba en segmentos superiores. Se integra al portafolio de la marca japonesa para ocupar el espacio que quedó con la salida de Scross y Grand Vitara.

Across BoosterGreen es desarrollada en la India y aunque este modelo ya se comercializaba, el modelo que llega a nuestro mercado es distinto al antes mencionado en el cual está basado en la Toyota RAV4 y está enfocado al mercado europeo.

105 caballos de fuerza se pueden llegar a forzar en el auto

Llega a México con un motor de 4 cilindros 1.5 litros, 102 hp y 101 libras pie de torque amarrados a una transmisión automática de 6 velocidades con paletas cambio en el volante. Sus dimensiones son de 4.3 metros de largo, un ancho de 1,7 metros y de altura 1.6 metros, es ligeramente más grande que la Grand Vitara.

Uno de los cambios más radicales lo encontramos en la cantidad de asistentes a la conducción. Across BoosterGreen incorpora 12 sistemas ADAS, entre los que destaca frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego y cámara de visión de 360 grados. Sumado a estas asistencias encontramos sensores de estacionamiento, que en combinación hace más sencilla la conducción tanto en ciudad como en carretera.

Al ingresar a la cabina también busca marcar distancia respecto a su line up más convencional. Un cuadro de instrumentos de 10.25 pulgadas de la mano de un head up display que proyecta información relevante para el conductor y al centro una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas enmarcan el tablero de este SUV.

La lista de equipamiento continúa con cargador inalámbrico para smartphones y un sistema de audio Infinity Harman de ocho altavoces. Para darle un toque más sofisticado al interior, la iluminación ambiental led permite elegir entre 64 colores creando un ambiente envolvente. En cuanto al confort, el conductor cuenta con un asiento de ajuste eléctrico de ocho posiciones y los asientos delanteros incorporan ventilación.

Aunque Suzuki busca elevar el nivel de equipamiento de la Across, hay algo que no cambia: la eficiencia sigue siendo uno de los pilares de la marca.

La tecnología BoosterGreen representa la evolución de esta filosofía y busca encontrar un equilibrio entre desempeño y consumo de combustible. Es, precisamente, este enfoque el que Suzuki ha mantenido durante años en el desarrollo de vehículos compactos y eficientes.

No solamente apuesta por verse y sentirse más sofisticada; también busca mantener uno de los atributos que históricamente han distinguido a la marca japonesa.

La nueva Suzuki Across BoosterGreen 2027 está disponible en México en versión GLX, con un precio de lista de 529,990 pesos.

Con esta nueva generación, Suzuki coloca sobre la mesa un SUV con una propuesta mucho más completa a la competencia.