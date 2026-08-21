Honda gana el premio Red Dot por el “EV Outlier”

Anunció que el prototipo “EV Outlier Concept” fue galardonado con el premio Red Dot en la categoría “Design Concept” de los Red Dot Design Awards.

El EV Outlier Concept es un prototipo que propone una nueva visión de las motocicletas más allá de 2030, en lugar de limitarse a ser una simple evolución de los modelos actuales. Presentó en primicia mundial el EV Outlier Concept en el Japan Mobility Show 2025, celebrado en octubre del 2025, y el modelo obtuvo una gran aceptación entre los visitantes.

Aprovechando el alto grado de libertad en el diseño propio de las motocicletas eléctricas, cuenta con motores integrados en las ruedas, tanto en la delantera como en la trasera, lo que le confiere un estilo dinámico y de perfil bajo.

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Basándose en el diseño común de las motocicletas eléctricas de Honda “Precisión del diseño intrínseco”, el EV Outlier Concept se diseñó como un modelo “sin límites” y diferente ante su gente.

Aprovechando el alto grado de libertad en la disposición que permite la electrificación, la posición de conducción se redujo al máximo, lo que proporciona un campo de visión emocionante y una sensación de aceleración sin igual, al tiempo que crea unas proporciones que resaltan aún más la posición baja del piloto.

Además, las superficies lisas y la carrocería transparente ahumada, que resaltan la expresión mecánica del modelo, evocan la imagen de deslizarse sin esfuerzo a través del aire.

“El Premio Red Dot al Diseño es uno de los galardones más prestigiosos del mundo, y supone un gran honor para nosotros que nuestro prototipo EV Outlier Concept haya recibido el premio Red Dot en la categoría de Concepto de Diseño”, comentó Toshinobu Minami, director general y director de operaciones del Centro de Diseño de Honda R&D Co., Ltd.

Creemos que estos premios reconocen nuestra iniciativa de anticiparnos a las necesidades del futuro y dar forma a nuevos valores adelantándonos a los tiempos. Honda seguirá creando nuevos valores que sorprendan e inspiren a las personas y les proporcionen la alegría de ampliar el potencial de sus vidas”, añadió el directivo japonés en una entrevista.