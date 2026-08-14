Volkswagen Atlas Cross Sport 2027: más potencia

Sin lugar a dudas el hype por los SUV sigue más que vigente; sin embargo, hay algunas que son muy prácticas y muchas otras además de eso, disfrutas manejarlas, la nueva Volkswagen Atlas Cross Sport es una de ellas. Viajamos a Los Ángeles, California, Estados Unidos, para conocer la versión de ese mercado y vale la pena por atención porque es la referencia de lo que nosotros conocemos como, Teramont Cross Sport.

Aspectos del Atlas Cross Sport 2027 ı Foto: Autocosmos

Lo primero que roba la atención es su diseño, la marca tomó de referencia una camioneta de grandes dimensiones, de dos filas de asientos y le dio una apariencia deportiva. El techo baja poco más de cinco centímetros y tiene una caída más pronunciada, y aunque parece un cambio pequeño, visualmente logra una diferencia importante en términos de diseño. Destaca la firma lumínica vanguardista que incluye barras LED frontales, doble línea de luz y el emblema de la marca iluminado, la parte trasera replica el diseño frontal.

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Cross Sport luce más baja, ancha y algo que me gusta es que es menos cuadrada. Un punto interesante a mencionar es que no se necesita de una tercera fila para tener un SUV grande. Atlas Cross Sport mantiene cinco plazas, aprovechando el espacio para ofrecer un mayor espacio de carga.

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Aspectos del Atlas Cross Sport 2027 ı Foto: Autocosmos

Volkswagen Cross Sport mantiene el motor 2.0 litros turbo de cuatro cilindros, pero ahora entrega 282 caballos de fuerza, 13 más que la entrega pasada, está acompañado por una transmisión automática de ocho velocidades y, dependiendo de la versión, puede llevar tracción delantera o integral 4MOTION.

Y aunque en el sentido estricto de la palabra, no estamos hablando de unSUV deportivo, Cross Sport sí promete tener una respuesta más interesante cuando estás al mando en el volante, y para su tamaño y peso esto se agradece.

Aspectos del Atlas Cross Sport 2027 ı Foto: Autocosmos

Volkswagen no sólo puso más potencia bajo el cofre, también trabajaron en la eficiencia y conseguir un buen balance entre desempeño y consumo.

Pasando a la cabina encontramos una importante actualización, cuadro de instrumentos digital de 10.3 pulgadas, dependiendo de la versión una pantalla central de hasta 15 pulgadas, carga inalámbrica con sistema de conexión magnética para dos teléfonos, puertos USB-C, interfaz mucho más moderna y sonido premium Harman Kardon. Algo que me gustó particularmente es que la marca alemana no sólo apostó por una pantalla más grande para impresionarnos, también trabajó en el confort, las versiones tope de gama cuentan con asientos delanteros con función de masaje y más de diez ajustes para el conductor. Además de un nuevo mando en la consola central que controla diferentes funciones del vehículo.

Aspectos del Atlas Cross Sport 2027 ı Foto: Autocosmos

Éstos son algunos detalles que hacen lograr una experiencia de manejo más placentera y que no solamente ha sido pensada para llevarte a la oficina o al gimnasio, si no convertirse en tu compañera de viaje.

La competencia no es fácil, hay opciones japonesas, coreanas, americanas y europeas, Cross Sport tiene argumentos importantes para entrar de lleno al segmento, tamaño, espacio, potencia, tecnología y diseño. Probablemente ahí está su atractivo, si buscas un SUV de tres filas, Atlas tradicional tiene más sentido. Si buscas dos filas de asientos y más espacio de carga, Cross Sport tiene toda la lógica.

Aspectos del Atlas Cross Sport 2027 ı Foto: Autocosmos

Y eso puede ser suficiente para que la Atlas Cross Sport deje de ser simplemente “la Atlas de dos filas” y empiece a tener personalidad propia.

La nueva Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 llegará inicialmente a Estados Unidos a principios de 2027.

Aún falta conocer cuál será la estrategia para México, incluyendo versiones, equipamiento y, por supuesto, precios.

La marca se sigue apoderando de un mercado en el que busca que jóvenes y adultos se interesen cada vez más.