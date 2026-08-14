El Taigun 2026 llega a México con nuevas versiones y precios

VOLKSWAGEN actualiza el Taigun para México con cambios en diseño, equipamiento y tren motriz, además de incorporar por primera vez una versión GT.

El SUV subcompacto recibe nuevas facias, logotipos iluminados al frente y atrás, iluminación led en la parrilla y direccionales dinámicas. También estrena diseños de rines y el color Verde Avocado, que será exclusivo como tono representativo del modelo.

Incorpora un tablero de nuevo diseño, nuevas vestiduras y una pantalla táctil de 10 pulgadas con una interfaz renovada y formato semiflotante. Se complementa con cuadro de instrumentos digital y App-Connect inalámbrico.

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El equipamiento incluye aire acondicionado Climatronic de una zona, cargador inalámbrico para smartphones y asientos delanteros con ajuste de altura. Dependiendo de la versión, también ofrece paletas de cambio detrás del volante.

La principal novedad está en el tren motriz. El motor 1.0 litros TSI de 114 hp ahora se combina con una transmisión Tiptronic de ocho velocidades, en lugar de la caja automática de seis relaciones del modelo anterior.

Volkswagen también mantiene un paquete de seguridad que incluye seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente y ABS con distribución electrónica de frenado.

A esto se suman freno autónomo de emergencia con detección de colisión frontal, cámara de reversa, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y control de velocidad crucero para que se sientan más seguros en el SUV.

Así es la versión GT. La nueva Taigun GT es la variante que busca darle una apariencia más deportiva al SUV. Incluye techo corredizo panorámico, techo bitono en negro, rieles de toldo negros y emblemas GT.

También incorpora un volante deportivo con costuras rojas, iluminación ambiental del mismo color y un interior con acabado Total Black.

El nuevo Volkswagen Taigun ya está disponible en México con cinco opciones de color: Rojo Wild Cherry, Plata Réflex, Gris Carbon Steel, Blanco Candy y el nuevo Verde Avocado.

La gama queda conformada por dos versiones, con una diferencia de $26,000 entre ambas en busca de atraer el gusto de diversectores que les interese dicho segemento automotriz.

Volkswagen Taigun 2026: versiones y precios

• Comfortline: $475,990

• GT: $501,990