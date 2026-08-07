Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo

Honda celebra ocho décadas de historia en el mundo del automovilismo, tanto sobre dos como cuatro ruedas, durante la famosa Monterey Car Week de California (del 12 al 16 de agosto).

El dato: Honda es uno de los fabricantes más reconocidos, ya que compite y gana en las categorías más altas del automovilismo, tanto en dos como en cuatro ruedas.

La exposición incluye más de 20 emblemáticos autos y motos de carreras Honda y Acura (ganadores de campeonatos) que compitieron en series tan emblemáticas como la Fórmula 1®, IndyCar, IMSA, SCCA, las carreras de Baja, MotoGP, el Dakar, el Isle of Man Tourist Trophy, Supercross de la AMA, la Fórmula Xtreme y muchas más.

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial

Las máquinas de carreras se exhibirán en eventos de primer nivel a lo largo de toda la semana, entre los que se incluyen Motorlux, The Quail, a Motorsports Gathering, la Rolex Monterey Motorsports Reunion (RMMR) en Laguna Seca y el Concurso de Elegancia de Pebble Beach.

El Tip: la marca comenzó operaciones en México en 1985. Hoy, cuenta con más de 6,600 asociados en territorio nacional.

“Nuestro fundador, Soichiro Honda, creía en la competencia como medio para mejorar nuestra empresa, nuestros ingenieros y nuestros productos, y las carreras se convirtieron en una parte fundamental de la cultura corporativa de la empresa”, enfatizó.

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial

“Honda ha triunfado en las categorías más altas del automovilismo, tanto aquí como en todo el orbe, y estamos encantados de compartir nuestro amplio legado en el mundo del automovilismo durante la Monterey Car Week, con más vehículos de carreras ganadores de campeonatos de Honda y Acura que nunca, dirigiéndose a la península de Monterey”, afirmó David Salters, presidente de Honda Racing Corporation USA (HRC US).

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial

El automovilismo está arraigado en el ADN corporativo de Honda. La empresa ha competido y ganado de forma constante en los niveles más altos a nivel mundial. Desde su participación inaugural en la carrera de motos TT de la Isla de Man en 1959, Honda ha logrado numerosas victorias y campeonatos tanto en dos como en cuatro ruedas.

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial

Cabe destacar que Honda cuenta con la impresionante cifra de 17 victorias en las 500 Millas de Indianápolis, la mayor cantidad entre todos los principales fabricantes de automóviles, 25 campeonatos de constructores de Gran Premio y MotoGP en la categoría reina, seis campeonatos de pilotos de Fórmula 1® y seis títulos de constructores de Fórmula 1.

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial

Honda Racing Corporation (HRC), la división mundial de competencias es una fuerza impulsora en el mundo del automovilismo desde su fundación en 1982, basándose en el espíritu de competición que ha llevado a las marcas Honda y Acura a lo más alto de los podios de las pistas mundiales.

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial

Con el apoyo de HRC US, el American Honda Collection Hall, el Honda Collection Hall de Motegi (Japón), así como de los socios de los equipos y los propietarios particulares.

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial

Honda y Acura expondrán y realizarán demostraciones de los autos ganadores de carreras y campeonatos a lo largo de la Monterey Car Week y no te lo puedes perder.

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial

ACTIVIDADES DE LA MARCA EN LA MONTEREY CAR WEEK

• Williams Honda FW11 de 1986 de F1 // Vueltas de demostración

• Aston Martin Aramco Racing Formula One AMR26 de 2026 // Exposición

• El IndyCar de Alex Palou de 2025 // Vueltas de demostración

• El IndyCar de 1996 de Alex Zanardi // Exposición

• El IndyCar de 2001 de Gil de Ferran // Vueltas de demostración

• Acura ARX-06 GTP // Exposición

• Acura Team Penske ARX-05 Daytona Prototype // Exposición

• Acura ARX-01ª // Exposición

• Acura NSX GT3, chasis n.º 5 // Exposición

• Prototipos Comptech Spice Acura GTP Lights // Compitiendo

• Acura Integra 40 Racer // Vueltas de demostración

• NSX GT2 del EQUIPO KUNIMITSU de 1996 // Exposición

• Strakka Racing ARX-01c // Compitiendo en la RMMR; expuesto en el

Concours d’Elegance

• Honda S800 RSC // Exposición

• RAYBRIG NSX GT // Vueltas de demostración

• Honda Civic 1200 // Exposición

• Acura Integra Type R de RealTime Racing // Vueltas de demostración

• Acura NSX de Realtime Racing // Exposición

• Acura Integra Type S DE5 // Vueltas de demostración

• Honda N600 Baja // Exposición

Honda celebra ocho décadas de historia en el automovilismo ı Foto: Especial