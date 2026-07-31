Kia EV3 inicia preventa y anuncia su producción

KIA dio un paso importantísimo en su historia en México, pues esta semana Andy Kin, CEO de Kia México, anunció la inversión más grande de la firma sucoreana en nuestro país, que, entre otros, traerá a la línea de producción de la planta de Pesquería, un vehículo 100% eléctrico.

Desde que la empresa china llegó a nuestro mercado, lo hizo apostando fuerte, pues en su primer día de operaciones abrió 80 agencias, mientras que un año más tarde ya estaba fabricando autos en Nuevo León, así que no sorprende que traiga un EV a fabricarse en México, aunque sí, en las condiciones que está el TMEC en este momento.

30 pulgadas tiene la pantalla central con la que cuenta

En total se invertirán 649 millones de dólares en estas instalaciones, no sólo para la fabricación del EV3 (que arranca el próximo 4 de agosto), sino que, entre 2026 y 2028 se utilizará para modernización de las líneas de producción, infraestructura para la fabricación de vehículos eléctricos, sistemas de generación de energía mediante paneles solares, proyectos de tratamiento y reutilización de agua, así como diversas mejoras orientadas a hacer más eficientes y sustentables las operaciones de la planta.

Aspectos del Kia EV3 ı Foto: Autocosmos

También, se trabajará en el desarrollo de la red de proveeduría, para elevar el 27 por ciento de contenido regional, que tendrá al inicio de la producción, con lo que el impacto de este auto en el país irá mucho más allá de los 1,500 empleos directos que se planea generar en lo que resta de la década.

Aspectos del Kia EV3 ı Foto: Autocosmos

Por otro lado, unos días antes de este anuncio, Kia comenzó la venta en línea del EV3, utilizando la plataforma de Mercado Libre para ello, donde hasta el próximo 13 de agosto se puede apartar una de las primeras unidades de este modelo (ya hecho en México) con un depósito de $5,000.

Aspectos del Kia EV3 ı Foto: Autocosmos

Esta preventa será únicamente para la versión SXL ($767,700) con rango extendido, que es el tope de gama, con 605 kilómetros de autonomía, doble motor, 308 caballos de fuerza y otros elementos como una pantalla panorámica segmentada de casi 30 pulgadas, sistema de audio premium Harman Kardon, Asistencias Avanzadas a la Conducción y puerto de carga NACS (North American Charging Standard) para poder acceder a la red de carga de Tesla.

Aspectos del Kia EV3 ı Foto: Autocosmos

Este EV3 será el primer modelo de la marca en integrar Kia Connect, la plataforma de servicios conectados que incluye funciones como actualizaciones remotas OTA (Over-The-Air), Digital Key 2.0 y acceso a la nueva Kia One app.

La marca anunció que el EV3 incluirá la instalación del cargador doméstico con hasta 20 metros a partir del punto de conexión, así como la gestoría de los trámites necesarios ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).