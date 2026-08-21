Giant Motors Latinoamérica recibe el reconocimiento a la inclusión

Giant Motors Latinoamérica (GML), ensambladora de la marca JAC México, fue galardonada como una de las Empresas TOP Mujeres Culturalmente Poderosas por TOP Companies. Este reconocimiento destaca la labor de GML en la promoción de una cultura organizacional inclusiva y equitativa, reflejando su compromiso con la diversidad y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral.

GML se posicionó en el lugar 70 del ranking de Empresas TOP Mujeres en la categoría de “Empresas de 500 a 3,000 empleados”. Este logro es el resultado de una serie de prácticas sólidas que benefician a trabajadoras en todos los niveles de la organización, mejorando así el clima laboral y fomentando un ambiente en el que todos los colaboradores pueden prosperar.

El Dato: Aparecen en el ranking de las 100 camionetas pick-ups y SUV más vendidas en México durante 2025. Figuran modelos como JAC 2 y JAC 8, reflejando su crecimiento.

Actualmente, GML cuenta con un total de 984 empleados, de los cuales 35 por ciento son mujeres, lo que evidencia un avance notable hacia la equidad de género en la industria automotriz.

El gremio automotriz luce más fuerte con mujeres al frente. ı Foto: Especial

Este reconocimiento adquiere una relevancia particular, ya que en la lista también se incluyen grupos concesionarios, empresas de manufactura de componentes y proveedores de autopartes. Esto pone de manifiesto que la industria automotriz en México se está convirtiendo en un espacio propicio para el desarrollo del talento femenil, un sector que tradicionalmente es dominado por hombres. La inclusión de GML en esta lista es un claro indicativo de que el cambio es posible y necesario.

El gremio automotriz luce más fuerte con mujeres al frente. ı Foto: Especial

La evaluación realizada por TOP Companies considera diversos aspectos clave como políticas y beneficios específicos para mujeres, la percepción que tienen las colaboradoras sobre su entorno laboral y la representación femenina en posiciones de liderazgo.

5 años de garantía total tiene JAC en todas sus líneas

Para llevar a cabo esta evaluación, se utiliza una metodología rigurosa que incluye encuestas a los colaboradores y un inventario exhaustivo de políticas, prácticas y programas implementados por las organizaciones participantes.

El gremio automotriz luce más fuerte con mujeres al frente. ı Foto: Especial

El reconocimiento de TOP Companies se suma al galardón de Super Empresas 2026, que GML recibió a principios de año. Este premio es altamente valorado en México y se centra en áreas como el employer branding, la reputación corporativa, la diversidad y la equidad de género. Estos logros resaltan el compromiso de GML con la creación de un entorno laboral donde se valoren y promuevan las diferencias individuales.

El gremio automotriz luce más fuerte con mujeres al frente. ı Foto: Especial

Fundada en 2006 con capital 100 por ciento mexicano, GML trabaja arduamente para convertirse en la empresa mejor valorada de la industria en el país. Con más de 18 años de experiencia, se dedica a la producción, ensamblaje, distribución y venta de vehículos comerciales, de pasajeros y eléctricos. Su planta de ensamblaje, ubicada en Ciudad Sahagún, Hidalgo, es reconocida por su tecnología avanzada y mano de obra calificada.

El gremio automotriz luce más fuerte con mujeres al frente. ı Foto: Especial

La marca JAC, fundada en 1964 en China, cotiza en la bolsa de valores de Shanghái y tiene una presencia global en más de 100 países. Con 13 plantas de manufactura y tres centros de investigación y desarrollo en Turín, Italia; Tokio, Japón, y Hefei, China, JAC ha logrado establecerse como un referente en el sector automotriz.

En México, celebra 9 años de operación y cuenta con 62 JAC Stores distribuidas por todo el país, lo que permite ofrecer una red de distribución robusta y confiable. La compañía comercializa cuatro líneas de vehículos que abarcan diversas necesidades:

• 1. Automóviles de Pasajeros: Incluyendo la gama completa de SUVs JAC 2, JAC 4 y JAC 8, además de las pick-ups Frison T8, T9 4x2 y T9 4x4.

• 2. JAC Pure Electric: Esta línea incluye modelos 100% eléctricos, como el E 30X, E10X, así como vehículos comerciales eléctricos como el E 10X Cargo, E Sunray y E X450.

• 3. Vehículos Comerciales: GML ofrece diversos modelos, tales como Frison T5, X200, X350, X12K, K7, Sunray Cargo, Sunray City Cargo y Sunray Pasajeros, adaptándose a las exigencias del mercado.

• 4. JAC Dual e-drive: Una familia de híbridos conectables que incluye los modelos Traveler y JAC 6 PHEV, reflejando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la innovación para el gusto de sus clientes.