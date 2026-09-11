La Kia Seltos 2027 llega al mercado mexicano con una nueva generación que crece en dimensiones, incorpora más tecnología, estrena una alternativa híbrida y suma mejoras enfocadas en confort, seguridad y desempeño.

Este modelo de camionetas ahora utiliza una arquitectura modular de tercera generación, con la que busca ofrecer una mejor calidad de marcha, mayor espacio para los pasajeros y una reducción significativa en ruidos de viento y vibraciones.

Con respecto a la generación anterior, la nueva Seltos 2027 aumenta sus dimensiones gracias a la nueva plataforma. El SUV ahora mide 4 mil 460 mm de largo, mil 830 mm de ancho y mil 615 mm de alto.

El Dato: La capacidad de la cajuela, de la Kia Seltos, es de 436 litros, una cifra que busca responder a las necesidades de uso cotidiano y viajes en carretera.

La distancia entre ejes también crece hasta los 2 mil 690 mm, un incremento de 30 mm que se traduce en mayor espacio para los ocupantes de la segunda fila, donde ofrece hasta 990 mm de espacio para las piernas.

La segunda generación de Kia Seltos adopta la filosofía de diseño Opposites United, con una apariencia más robusta y moderna.

Entre los principales elementos exteriores destacan una parrilla en acabado negro brillante, un frontal de trazos rectos y la característica firma luminosa vertical LED Star Map.

Kia Seltos 2027 estrena look más poderoso y versión híbrida ı Foto: Autocosmos

En los laterales sobresalen las líneas diagonales y las manijas retráctiles, mientras que en la parte posterior la iluminación se extiende de lado a lado y está rematada con ángulos de 90 grados en los extremos.

Al interior, la Kia Seltos 2027 apuesta por una mayor carga tecnológica. El elemento que más llama la atención es una pantalla panorámica de 27 pulgadas, que se extiende desde la zona central hasta la posición del copiloto.

A esto se suma un clúster digital de 10 pulgadas, además de compatibilidad con Apple CarPlay y Android.

Kia Seltos 2027 estrena look más poderoso y versión híbrida ı Foto: Autocosmos

El sistema multimedia permite la proyección mediante aplicaciones y videojuegos preinstalados, aunque estas funciones están disponibles únicamente cuando permanece detenido.

La gama de Seltos 2027 mantiene un motor de cuatro cilindros de 1.5 litros, capaz de entregar 113 hp y 106 lb-pie de torque. Esta mecánica está asociada a una transmisión IVT y corresponde a la versión de entrada.

Las versiones superiores a gasolina incorporan un nuevo motor de 1.5 litros turbo, con 197 hp y 187 lb-pie de torque, que trabaja en conjunto con una transmisión automática de ocho velocidades. De acuerdo con Kia, esta configuración alcanza un consumo combinado de hasta 16.20 km/l.

Kia Seltos 2027 estrena look más poderoso y versión híbrida ı Foto: Autocosmos

La principal novedad de esta generación es la llegada, por primera vez, de una motorización híbrida HEV.

Este sistema combina un motor de 1.6 litros con uno eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 154 hp y 195 lb-pie de torque. La transmisión es una DCT de seis velocidades con paletas al volante que permiten regular el freno regenerativo.

También incorpora un selector de cambios E-Shift by Wire ubicado en la columna de dirección.

Kia Seltos 2027 estrena look más poderoso y versión híbrida ı Foto: Autocosmos

La nueva generación de la Kia Seltos ya está disponible en México en cuatro versiones: LX ($499,000), EX ($529,900), EX Pack ($554,900) y SX ($619,900), estas dos últimas con transmisión automática de 8 velocidades. Mientras que la versión híbrida se encuentra en fase de preventa, del 9 al 30 de septiembre, a través de Mercado Libre, con precios de $649,900 para la SLX HEV y $704,900 para la X-Line HEV. Las entregas de estas variantes electrificadas están programadas para la segunda mitad de octubre.