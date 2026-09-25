Geely quiere aprovechar el impulso de los vehículos PHEV en nuestro país y, por ello, en unas semanas lanzará la Monjaro EM-i 2027, un crossover mediano, que ofrece uno de los equipamientos más completos del segmento, un alto nivel de cuidado al detalle y un eficiente motor híbrido enchufable.

Hace poquito más de un año que la Monjaro llegó a México, impulsada por un motor turbocargado de gasolina, con mucho equipamiento y algunos fierros derivados de la firma hermana Volvo.

Para completar la gama, hace unas semanas se presentó a nivel mundial una versión PHEV, que bajo la tecnología EM-i de Geely, promete 1,095 kilómetros de autonomía y un empuje de casi 500 libras-pie de torque, misma que está a punto de llegar a México.

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Exprime lo mejor de su tecnología ı Foto: Autocosmos

Una de las novedades más importantes de esta camioneta está oculta debajo del cofre, pues aquí encontramos un bloque de cuatro cilindros 1.5 litros turbocargado, unido a un par de propulsores eléctricos (uno en caja eje) para tener un sistema de tracción integral e-AWD. En total el sistema entrega 335 caballos de fuerza y 491 libras-pie de torque, que gracias a la gestión electrónica del sistema, se transmiten de la mejor forma posible al pavimento, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 5.8 segundos y la velocidad máxima es de 190 km/h.

Geely anunció una autonomía total de 1,095 kilómetros, con una carga y un tanque de gasolina, mientras que el tren eléctrico puede mover a esta camioneta por sí sola durante 130 km.

Monjaro EM-i está montada sobre la plataforma GEA Evo (Global Intelligent New Energy Architecture), desarrollada para vehículos híbridos y eléctricos, integrando hardware, software, ecosistemas y tecnologías de IA en un solo paquete, pensando en modelos futuros.

El paquete de baterías está colocado en el piso del vehículo, en formato Cell to Body, que no sólo integra mejor este elemento al bastidor, también lo protege más en caso de un impacto. El paquete es de litio ferrofosfato con 29.8 kWh de capacidad, que tarda 4.2 horas en recargarse de 20 a 100% en una toma convencional y en un cargador rápido pasa de 30 a 80% en sólo 15 minutos.

Exprime lo mejor de su tecnología ı Foto: Autocosmos

Al tener una potencia y aceleración importante, Geely equipó a esta camioneta con un sistema de suspensión con amortiguadores adaptativos, que tienen 3 modos de rigidez y, fueron puestos a punto por ingenieros de Lotus, para tener el mejor control.

También, calza neumáticos Goodyear Eagle F1 asimétricos en medida 244/45R20, sobre rines de aluminio de 20 pulgadas.

En cuanto al nivel de equipamiento, lujo y confort encontramos un tablero digital de 12.3 pulgadas, pantalla de infoentretenimiento de 15.4 pulgadas y un head up display de 24.6 pulgadas, así como un sistema de audio de 16 altavoces, con 2 en la cabecera de conductor, con 1,000 watts de salida.

Los asientos delanteros cuentan con masaje y la marca trabajó en un nuevo sistema que tiene 50% mayor superficie de contacto con el cuerpo de los ocupantes. Toda la cabina presume acabados de buen nivel.

Del lado de la seguridad, equipa frenos de disco con ABS de alto desempeño, que pueden detener a este vehículo de 100 a 0 km/h en 33 metros, así como controles electrónicos de estabilidad y frenado, 6 bolsas de aire y 22 sistemas de asistencia a la conducción ADAS.

La firma construyó una estructura del vehículo con aceros de ultra alta resistencia, mientras que los arcos de las puertas están hechos con acero estampado en caliente. La batería está protegida por una estructura fabricada con acero de grado militar, el mismo que se utiliza para blindar tanques.

La Monjaro PHEV estará disponible en México en las próximas semanas, en una sola versión, con todo el equipamiento disponible, cuatro colores de carrocería, un interior en tono café y un sistema de iluminación interior LED de 256 colores. Sin un precio confirmado, existe una estimación de que rondará $850,000.