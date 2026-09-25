Hyundai Venue 2027 apuesta fuerte en México

Hyundai México amplía su gama de camionetas en nuestro país con la llegada de Venue 2027, un modelo que se incorpora por primera vez al portafolio de la marca en nuestro mercado, buscando dar batalla en uno de los segmentos más duros, el de las camionetas subcompactas, por lo que marcará la nueva puerta de acceso a la gama.

Como sucede con la mayoría de los vehículos de la firma surcoreana, el diseño es uno de los ganchos principales en sus autos y Venue no se queda atrás, con un frontal poderoso, bien definido por la iluminación LED diurna y una moldura inferior, que simula ser un enorme protector de aluminio, dándole un volumen fuerte a este diseño.

Las salpicaderas marcadas, el diseño de los rines de aluminio y la zona trasera, con una delgada calavera que recorre la tapa del maletero de lado a lado, agregan solidez y elegancia a este modelo, que se proyecta como uno de los grandes rivales para el cierre de año.

Bajo el cofre se encuentra un motor 1.0 litros turbo; en seguridad suma la suite de asistencias avanzadas a la conducción Hyundai SmartSense. Mientras que, en conectividad, añade una pantalla de 10.25 pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

“En Hyundai estamos construyendo una oferta cada vez más sólida y competitiva para acompañar nuestro crecimiento en México. La llegada del nuevo Venue es un paso importante en esta estrategia: ampliamos nuestra familia de SUV con un producto que combina diseño, tecnología, seguridad y conectividad, y que nos permite competir en un segmento clave y acercar la marca a nuevos clientes.

“Venue fortalece nuestro portafolio y amplía las posibilidades para que más mexicanos encuentren en Hyundai una opción relevante para sus necesidades y estilo de vida, un nuevo Coreano ha llegado”, comentó Juan Carlos Ortega, presidente y CEO de Hyundai Motor de la marca en México.

Este crossover estará disponible en México en dos versiones: GL TM ($395,000) y Limited DCT ($449,000), comenzando sus ventas en los 75 distribuidores autorizados de Hyundai en México, el próximo jueves 8 de octubre.