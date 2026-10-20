Así es la catrina gigante que estará en el Zócalo de CDMX por el Día de Muertos

Una escultura monumental de cartonería instalada en la megaofrenda del Zócalo de la Ciudad de México, en 2025.

Una de las actividades más esperadas en la víspera del Día de Muertos es la ofrenda monumental que cada año adorna el Zócalo de Ciudad de México con un encarpetado con cempasúchil y figuras de cartonería que se elevan varios metros sobre la principal explanada de la República.

Aunque los detalles específicos para la ofrenda monumental de este 2026 están por anunciarse, el gobierno de Clara Brugada Molina adelantó que el tradicional tributo a los difuntos estará disponible a partir del 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre.

Además, de acuerdo con la guía turística de la Ciudad de México, en esta edición estará dedicada a la catrina de José Guadalupe Posada, con una pieza de cartonería de 32 metros de altura sobre la que se espera más información.

🌼🕯️ Este 29 de octubre, la Ciudad de México se llenará de música, color y tradición para celebrar una de las expresiones más queridas de nuestra cultura, en donde rendiremos homenaje a quienes siguen viviendo en nuestros recuerdos. 🪻💀🍂



🏵️ Prepara tu mejor atuendo, reúne a tu… pic.twitter.com/yzEawM7K50 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 18, 2026

Otras actividades por el Día de Muertos en CDMX

Con motivo del Día de Muertos, en la que cada año las y los mexicanos honran a sus difuntos con coloridas ofrendas y altares, la Ciudad de México tiene preparadas diversas actividades alusivas a la fecha.

Festival de Flores de Cempasúchil

Fechas: del 18 de octubre al 1 de noviembre

Lugar: Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete

La exposición y venta reúne a 140 floricultores y productores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, con el objetivo de acercar la producción rural a los habitantes de la capital.

Iluminación “El Camino” en Paseo de la Reforma

Fechas: del 23 de octubre al 8 de noviembre

Lugar: del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones

Esta instalación monumental ofrecerá un recorrido inmersivo inspirado en el Día de Muertos, con figuras de xoloitzcuintles, catrinas, ofrendas y flores de cempasúchil.

Rodada Nocturna del Día de Muertos

Fecha: 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas

Ruta: 13 kilómetros desde Paseo de la Reforma al Centro Histórico

¡Prepara el disfraz y tu bici! 🚴‍♀️💀

Llega el Paseo Nocturno "Muévete en Bici" para celebrar el #DíaDeMuertos2026.



​📍 Reforma - Centro

🗓 Sábado 24 de octubre

⏰ 19:00 a 23:00 hrs



¡Te esperamos! pic.twitter.com/89GvpZz3tA — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 23, 2026

Mega Procesión de las Catrinas

Fecha: 25 de octubre.

Lugar: avenida Paseo de la Reforma.

Miles de participantes se reunir a miles de personas disfrazadas de catrinas y catrines

Iluminación del Zócalo

Fechas: del 29 de octubre al 4 de noviembre

Lugar: fachadas de los edificios de Gobierno y Mercaderes.

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios instalará iluminación decorativa en el perímetro del Zócalo de la Ciudad de México, con representaciones tradicionales del Día de Muertos.

Gran Desfile de Día de Muertos

Fecha: sábado 31 de octubre, a las 14:00 horas

Ruta: desde la Glorieta de la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo

🏵️🎶 La música, el arte y la tradición se apoderarán de nuestras calles con el Gran Desfile del #DíaDeMuertos, una celebración para compartir en familia, admirar el talento de quienes dan vida a esta fiesta y honrar las costumbres que nos unen. 💀🌼



🕯️✨ Este sábado 31 de… pic.twitter.com/zSuP3EYjLw — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 17, 2026

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