Así es la catrina gigante que estará en el Zócalo de CDMX por el Día de Muertos

Una de las actividades más esperadas en la víspera del Día de Muertos es la ofrenda monumental que cada año adorna el Zócalo de Ciudad de México con un encarpetado con cempasúchil y figuras de cartonería que se elevan varios metros sobre la principal explanada de la República.
Aunque los detalles específicos para la ofrenda monumental de este 2026 están por anunciarse, el gobierno de Clara Brugada Molina adelantó que el tradicional tributo a los difuntos estará disponible a partir del 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre.
Además, de acuerdo con la guía turística de la Ciudad de México, en esta edición estará dedicada a la catrina de José Guadalupe Posada, con una pieza de cartonería de 32 metros de altura sobre la que se espera más información.
IECM pide liberar acceso a sus oficinas centrales; bloqueo afecta actividades para elección de 2027
Otras actividades por el Día de Muertos en CDMX
Con motivo del Día de Muertos, en la que cada año las y los mexicanos honran a sus difuntos con coloridas ofrendas y altares, la Ciudad de México tiene preparadas diversas actividades alusivas a la fecha.
Festival de Flores de Cempasúchil
- Fechas: del 18 de octubre al 1 de noviembre
- Lugar: Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete
La exposición y venta reúne a 140 floricultores y productores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, con el objetivo de acercar la producción rural a los habitantes de la capital.
Iluminación “El Camino” en Paseo de la Reforma
- Fechas: del 23 de octubre al 8 de noviembre
- Lugar: del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones
Esta instalación monumental ofrecerá un recorrido inmersivo inspirado en el Día de Muertos, con figuras de xoloitzcuintles, catrinas, ofrendas y flores de cempasúchil.
Rodada Nocturna del Día de Muertos
- Fecha: 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas
- Ruta: 13 kilómetros desde Paseo de la Reforma al Centro Histórico
Mega Procesión de las Catrinas
- Fecha: 25 de octubre.
- Lugar: avenida Paseo de la Reforma.
Miles de participantes se reunir a miles de personas disfrazadas de catrinas y catrines
Iluminación del Zócalo
- Fechas: del 29 de octubre al 4 de noviembre
- Lugar: fachadas de los edificios de Gobierno y Mercaderes.
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios instalará iluminación decorativa en el perímetro del Zócalo de la Ciudad de México, con representaciones tradicionales del Día de Muertos.
Gran Desfile de Día de Muertos
- Fecha: sábado 31 de octubre, a las 14:00 horas
- Ruta: desde la Glorieta de la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo
También puedes leer:
- Incendio consume unidad del Metrobús en Escuadrón 201
- Choca unidad del Metrobús y deja 7 lesionados
- Brugada prevé firma de acuerdo con UNAM para universidad
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr