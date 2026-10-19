Incendio consume unidad del Metrobús en Escuadrón 201, Iztapalapa; no hay heridos | VIDEO

Se incendia unidad del Metrobús sobre Eje 3 Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, el19 de octubre de 2026.

Una unidad de la Línea 5 del Metrobús se incendió este lunes sobre el Eje 3 Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, sin que se reportaran personas lesionadas.

Ocurrió al exterior de la estación Escuadrón 201 con dirección al norte de la Ciudad de México, a la altura de la calle Alfonso Toro, colonia Granjas San Antonio, donde ardió la parte delantera del autobús con el número 2647.

De acuerdo con el medio de transporte, el fuego se originó luego de que la unidad “comenzó a liberar humo” por lo que fue desalojada de inmediato.

Aunque el Metrobús manejó el incidente como un “conato de incendio”, videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la intensidad de las llamas, que se extendieron hacia el exterior de la unidad y alcanzaron la techumbre de la estación.

Al respecto, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que el fuego habría iniciado en la instalación eléctrica de la unidad; además, fotografías del incidente muestran que las llamas consumieron por completo la cabina del conductor y la parte frontal del vehículo.

Debido al incendio y a las labores para sofocar las llamas, la estación Escuadrón 201 permanece cerrada.

Acudimos a Eje 3 Oriente, en la colonia Granjas San Antonio, @Alc_Iztapalapa, donde se registró un incendio en la instalación eléctrica de la parte delantera de una unidad del Metrobús, correspondiente a la Línea 5. No se reportaron personas lesionadas.#ServicioConcluido… pic.twitter.com/7fojaeplv4 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 20, 2026

.... y unidad del Metrobús choca contra semáforo; reportan 7 lesionados

En otro incidente relacionado con el Metrobús, el conductor de una unidad habría perdido el control y se estrelló contra un semáforo en los límites de las alcaldías Benito Juárez e Iztacalco.

Ocurrió entre las estaciones Andrés Molina y Las Américas de la Línea 2, sobre la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, a la altura de la calle Juana de Arco, en la colonia Moderna.

Tras impactar la infraestructura vial, el conductor reportó el incidente al Centro de Control, desde donde se solicitó a los servicios de emergencia la valoración medica de 7 personas que viajaban a bordo de la unidad y que resultaron heridas. No obstante, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó 9 personas lesionadas.

Ninguna de las personas afectadas presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que la unidad del Metrobús se estrella contra un semáforo sobre la avenida Presidente Plutarco Elías Calles y por poco arrolla a un peatón que en ese momento cruzaba la vialidad.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente, aunque algunas versiones sugieren que el conductor se habría quedado dormido al volante.

🚨Conductor de #Metrobús presuntamente SE QUEDA DORMIDO, casi ATROPELLA a un peatón y termina chocando contra semáforo.



Sucedió en Juana de Arco y Plutarco Elías Calles, en la col. Moderna, de la alcaldía Benito Juárez.



El saldo: 10 heridos. pic.twitter.com/wTiDFqi4Nj — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) October 19, 2026

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cehr