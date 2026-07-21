Choque entre unidades del Metrobús en Insurgentes Sur deja al menos 16 lesionados

Choque entre unidades del Metrobús en la Ciudad de México, el 21 de julio de 2026.

Al menos 16 personas han resultado lesionadas tras una colisión por alcance entre dos unidades del Metrobús ocurrida este martes sobre la avenida Insurgente Sur, según informó el segundo medio de transporte público más utilizado en la Ciudad de México.

El percance ocurrió entre las estaciones Chilpancingo y Nuevo León de la Línea 1, con dirección al sur, a la altura de la calle Bajío, en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc.

En ese punto, la unidad con el número 345 impactó la parte trasera del autobús 2392. Los operadores dieron cuenta del incidente al Centro de Control del Metrobús, que solicitó la valoración médica de 16 personas.

Suspenden servicio en estación Nuevo León

Debido a que las unidades permanecieron detenidas en el carril confinado, desde alrededor de las 15:00 horas el Metrobús suspendió el servicio en la estación Nuevo León de la Línea 1, con dirección al El Caminero.

En tanto, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que elementos de la corporación atendieron el accidente y que las personas lesionadas recibieron atención en el lugar por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Un video compartido por el Jefe Vulcano muestra daños la parte frontal de la unidad 345, que terminó con el parabrisas estrellado tras el impacto.

Atendemos el reporte del choque entre dos unidades de transporte público en la Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que las personas que resultaron lesionadas son atendidas en el lugar por personal del ERUM@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/BRffkn2ezW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 21, 2026

Metrobús descarta heridos de gravedad

El Metrobús descartó que hubiera lesionados de gravedad y señaló que “la aseguradora y las empresas operadoras dan seguimiento a la atención y pases médicos”.

Además, afirmó que colaborará con las autoridades “en todo lo que se necesite” para brindar atención a las y los usuarios afectados.

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cehr