Aumenta uso del Trole en ZMVM y cae la afluencia del Suburbano

DURANTE MAYO de este año, la movilidad de pasajeros en los sistemas de transporte urbano en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tuvo un incremento de 1.5 por ciento respecto al mismo mes del 2025, al ser el Trolebús el transporte con mayor demanda, al incrementarse 41.7 por ciento; en contraparte, el uso del Tren Suburbano disminuyó 9.3 por ciento anual, según la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros .

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el quinto mes de este año, 182.4 millones de personas utilizaron algún tipo de transporte urbano en la ZMVM, en comparación los 179.7 millones que lo hicieron en mayo de 2025, que visibilizó un incremento de 1.5 por ciento a tasa anual.

2.6 millones de kilómetros recorrió el Trolebús en mayo

En desglose, el Trolebús fue el tipo unidad que mayor aumento de pasajeros tuvo en el mes de referencia con 12.1 millones que, comparado con los 8.5 millones del año anterior, visibiliza un incremento de 41.7 por ciento. El Cablebús se reportó como el segundo incremento de servicio a tasa anual, al movilizar a 4.3 millones de usuarios contra 3.7 millones, 16.6 por ciento más.

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El Mexibús se ubicó en tercera posición en alza de ocupación, ya que la movilización de usuarios fue contabilizada en 10.9 millones en 2026 a diferencia de los 10.4 millones en 2025, ambos en el mes de mayo, lo que muestra un alza de 4.9 por ciento. En cuanto al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a pesar de ser el servicio con mayor demanda al sumar 103.9 millones de viajes por persona, quedó por debajo de los 104.3 millones del año anterior, una disminución de 0.4 por ciento.

21.6 por ciento aumentó el Trolebús en kilómetros recorridos

El Tren Suburbano mostró el mayor desuso en comparación anual, ya que en mayo de 2026 movilizó a 3.4 millones de personas, contra las 3.8 millones transportadas en 2025, una baja de 9.3 por ciento; el Tren Ligero también mostró menor demanda, al pasar a 2.9 millones de transportes individuales, en comparación con los 3.1 millones, una contracción de 6.6 por ciento.

El Tip: EN MAYO fueron contabilizados 31.6 millones de kilómetros recorridos por el total de sistemas de transporte urbano

La Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros en la Zona Metropolitana del Valle de México también muestra porcentajes negativos en el uso de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), al realizar 7.9 millones de desplazamientos en mayo pasado, comparado con los 8.4 millones del año anterior, lo que muestra una baja de 5.6 por ciento en su uso. Asimismo, el Metrobús, pasó a ser utilizado por 35.8 millones personas en comparación con las 36.4 millones en mayo del año pasado, lo que también se registra como un baja de 1.5 por ciento.