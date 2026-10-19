Choca unidad del Metrobús contra semáforo en la Benito Juárez; reportan 7 lesionados

Metrobús impacta semáforo en la alcaldía Benito Juárez y deja 7 lesionados, el 19 de octubre de 2026.

Al menos 7 personas usuarias del Metrobús resultaron lesionadas por un aparatoso incidente de tránsito registrado este lunes en los límites de las alcaldías Benito Juárez e Iztacalco, en la Ciudad de México.

Ocurrió alrededor de las 16:00 horas entre las estaciones Andrés Molina y Las Américas de la Línea 2, sobre la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, a la altura de la calle Juana de Arco, en la colonia Moderna, con dirección al poniente.

De acuerdo con el Metrobús, el conductor habría perdido el control y se estrelló contra infraestructura vial, según constató el medio de transporte en grabaciones de cámaras instaladas en la unidad articulada.

Tras el incidente, el operador reportó el hecho al Centro de Control, desde donde se solicitó a los servicios de emergencia la valoración medica de 7 personas que viajaban a bordo de la unidad y que resultaron heridas. Ninguna presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital.

Choque de unidad del Metrobús en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2026. ı Foto: X, @MetrobusCDMX

Bomberos reportan 9 personas lesionadas

No obstante, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó 9 personas lesionadas y precisó que el autobús se impactó contra un semáforo.

En el lugar, los bomberos trabajaron para liberar la unidad con ayuda de una sierra, con la que cortaron la estructura metálica del semáforo que aparentemente quedó incrustada en el vehículo.

Choque de unidad del Metrobús en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2026. ı Foto: X, @Bomberos_CDMX

Metrobús casi arrolla a peatón

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que la unidad se estrella contra un semáforo sobre la avenida Presidente Plutarco Elías Calles y por poco arrolla a un peatón que en ese momento cruzaba la vialidad.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente, aunque algunas versiones sugieren que el conductor se habría quedado dormido al volante.

🚨Conductor de #Metrobús presuntamente SE QUEDA DORMIDO, casi ATROPELLA a un peatón y termina chocando contra semáforo.



Sucedió en Juana de Arco y Plutarco Elías Calles, en la col. Moderna, de la alcaldía Benito Juárez.



El saldo: 10 heridos. pic.twitter.com/wTiDFqi4Nj — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) October 19, 2026

... y se registra ‘conato’ de incendio en unidad del Metrobús

En otro incidente registrado este 19 de octubre, el Metrobús reportó un “conato” de incendio de una unidad de la Línea 5 sobre el Eje 3 Oriente, sin que se reportaran personas lesionadas.

Ocurrió al exterior de la estación Escuadrón 201 con dirección al norte de la Ciudad de México, a la altura de la calle Alfonso Toro, colonia Granjas San Antonio de la alcaldía Iztapalapa, donde el autobús con el número 2647 quedó envuelto en llamas.

De acuerdo con el medio de transporte, el fuego se originó luego de la unidad “comenzó a liberar humo” en la parte delantera, por lo que fue desalojada de inmediato.

Aunque el Metrobús manejó el incidente como un “conato de incendio”, videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la intensidad de las llamas.

Al respecto, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que el fuego habría iniciado en la instalación eléctrica de la unidad; además, fotografías del incidente muestran que las llamas consumieron por completo la cabina del conductor y la parte frontal del vehículo.

Debido al incendio y a las labores para sofocar las llamas, la estación Escuadrón 201 permanece cerrada.

Acudimos a Eje 3 Oriente, en la colonia Granjas San Antonio, @Alc_Iztapalapa, donde se registró un incendio en la instalación eléctrica de la parte delantera de una unidad del Metrobús, correspondiente a la Línea 5. No se reportaron personas lesionadas.#ServicioConcluido… pic.twitter.com/7fojaeplv4 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 20, 2026

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cehr