Brugada prevé firmar en 15 días acuerdo con la UNAM para nueva universidad al sur oriente de CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en 15 días se reunirá con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para firmar el acuerdo que permitirá avanzar en la creación de una nueva sede de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en el suroriente de la capital.

El proyecto busca ampliar la matrícula universitaria y contempla un plantel con capacidad para 20 mil estudiantes.

De acuerdo con la información difundida hasta ahora, el Gobierno capitalino y el Federal estarán a cargo de la construcción, cada quien con una parte, mientras que la UNAM se encargará de equipar y operar las instalaciones.

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“En 15 días se habrá de firmar el acuerdo con la @UNAM_MX para que construyan la nueva sede para la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), informa la jefa de @GobCDMX



Tendrá capacidad para 20 mil estudiantes pic.twitter.com/LMNsawmLHV — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) October 19, 2026

La mandataria capitalina adelantó que será en los próximos días cuando se concrete el acuerdo con la máxima casa de estudios, con el objetivo de establecer las bases para continuar con el desarrollo de esta nueva sede.

“Pronto estaremos hablando al respecto; en 15 días estaremos ya firmando este acuerdo con la UNAM”, señaló Brugada al referirse al proyecto.

La nueva sede de la ENES se plantea como una alternativa para incrementar la oferta educativa de nivel superior en el suroriente de la capital, una zona en la que el Gobierno de la Ciudad de México ha señalado la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa.

El proyecto contempla la participación conjunta de los gobiernos capitalino y federal para la construcción del inmueble, mientras que la UNAM tendría a su cargo el equipamiento y la operación una vez que las instalaciones estén listas.

Con una capacidad prevista para 20 mil estudiantes, el plantel representaría una ampliación importante de la oferta universitaria en la ciudad y permitiría que más jóvenes puedan acceder a estudios de nivel superior sin tener que trasladarse a otras zonas de la capital.

La ENES es parte del sistema de educación superior de la UNAM y cuenta con distintas sedes y programas académicos fuera de Ciudad Universitaria. La nueva sede en el suroriente busca incorporar esta oferta educativa a una zona estratégica de la capital.

Por ahora, el acuerdo que se prevé firmar en aproximadamente 15 días será uno de los siguientes pasos para definir los detalles de la colaboración entre las autoridades y la UNAM, así como las condiciones para avanzar en la construcción del nuevo plantel.

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MSL