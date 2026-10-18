Estrella verde en el cielo: ¿Qué significa y dónde verla? FOTOS

Astrónomos lograror descubrir una estrella de color verde, lo que generó gran asombro en la comunidad debido a su peculiar color que podría indicar que es un remanente de una enana blanca.

El astrofísico Mark Hollands, de la Universidad de Warwick, Inglaterra, informó que la estrella color chartreuse fue recientemente identificada, y esta se ubica a 280 años luz de la Tierra en la constelación de Draco.

Como parte de un proyecto en el que la denominada WD J1330+6435 fue localizada, los investigadores realizaron un análisis a 151 enanas blancas incluyendo el espectro lumínico, y modelos espectrales que desarrollaron.

¿Por qué es verde el remanente de la enana blanca?

El estudio publicado en la revista RAS Techniques and Instruments (RASTI) comparte los colores que pueden emitir las estrellas enanas blancas, las cuales generalmente emiten un color determinado por su temperatura.

De acuerdo con Hollands, las estrellas normalmente tienen un color naranja, blanco o azul, por lo que el color del remanente de esta enana fue una sorpresa, pues se dieron cuenta de que en casos especiales las enanas pueden tener “desviaciones bastante grandes en cuanto a su espectro”

Esto se debe a la interacción que tiene el hielo de la atmósfera de las enanas blancas, la temperatura, y las trazas de otros elementos como el hierro, el magnesio y el sodio que se desintegran y caen sobre ellas, mezclándose con su capa exterior.

Enana blanca - Enriquecida desde arriba ı Foto: Mark A. Garlick

La enana blanca de color verde presentó elementos como el calcio, sodio y litio; y pese a que esta estrella no se puede ver desde la Tierra de manera directa, lograron calcular su color con datos del espectro estelar.

Los datos recopilados, como el espectro que produce la luz estelar cuando se descompone por la longitud de onda, fueron procesados con un modelo de visión cromática humana para ver el color de las estrellas.

Por tanto, el artisa y escritor espacial con formación en astronomía, Mark A. Garlick compartió una imagen astronómica realizada para ejemplificar el posible color que tiene la estrella verde.

Mientras que aquellas estrellas que tenían carbono cuentan con tonalidades rosas o moradas, las que tienen una atmósfera con restos de asteriores y cometas presentan un color amarillo, y las que tienen hidrógeno y hielo cuentan con un color azul pálido.

Colores de las estrellas enanas blancas ı Foto: Mark A. Garlick

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