Inicia preventa de iPhone Duo este viernes: precio, especificaciones y como pedirlo

Este viernes sale a la venta el iPhone Duo

Apple abrirá este viernes 16 de octubre la preventa del iPhone Duo en México, su primer teléfono plegable, uno de los teléfonos más esperados de los últimos años.

El nuevo dispositivo llegará a las tiendas el próximo 23 de octubre, pero quienes quieran conseguirlo desde el lanzamiento podrán reservarlo a través de los canales oficiales de la compañía. La preventa comenzará a las 6:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, de acuerdo con la tienda de Apple México.

El precio será uno de los aspectos que más deberán considerar los compradores: el modelo más económico cuesta 47 mil 999 pesos, mientras que la versión con mayor almacenamiento alcanza los 77 mil 999 pesos.

Vista del iPhone Duo durante el evento de presentación ı Foto: AP

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en México y cómo comprarlo?

Apple ofrece cuatro configuraciones del iPhone Duo, con diferencias en la capacidad de almacenamiento. Estos son los precios publicados para el mercado mexicano:

256 GB: 47 mil 999 pesos

512 GB: 52 mil 999 pesos

1 TB: 62 mil 999 pesos

2 TB: 77 mil 999 pesos

La compañía también muestra opciones de financiamiento a meses sin intereses, sujetas a las condiciones aplicables.

Para pedir el teléfono, los interesados podrán ingresar a la tienda oficial de Apple México o utilizar la aplicación Apple Store cuando comience la preventa.

Una alternativa para agilizar el proceso es configurar previamente el modelo, el color y la capacidad deseados. Sin embargo, la compra deberá completarse cuando se habiliten las reservas.

Vista del iPhone Duo en display ı Foto: AP

¿Qué especificaciones tiene el iPhone Duo?

El principal atractivo del dispositivo es su pantalla plegable. Al desplegarlo, ofrece un panel interior Super Retina XDR de 7.6 pulgadas; cuando está cerrado, incorpora una pantalla exterior de 5.4 pulgadas.

En su interior integra el chip A20 Pro, acompañado de un sistema de cámaras Dual Fusion de 48 megapíxeles, con sensores principal y ultra gran angular. También incluye una cámara frontal de 12 megapíxeles y funciones de fotografía y video, como grabación Dolby Vision de hasta 4K a 120 cuadros por segundo.

El equipo incorpora un marco de titanio, una bisagra diseñada para facilitar la apertura y el cierre, y una arquitectura de doble batería. Además, funciona con iOS 27 e integra funciones de inteligencia artificial mediante Apple Intelligence y Siri AI.

El iPhone Duo estará disponible en dos acabados: blanco estrella y cielo nocturno.

El iPhone Duo vendrá en dos colores diferentes ı Foto: Apple

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