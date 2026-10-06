Lluvia de Dracónidas 2026: ¿Cuándo se verán los meteoros en México?

Este 2026 la lluvia de Dracónidas podrá disfrutarse desde el martes 6 de octubre, y continuará activa hasta el sábado 10 de octubre, alcanzando el máximo de actividad el jueves 8 y el viernes 9 de octubre.

Estos meteoros viajan a una velocidad de 20 kilómetros por segundo, y estas ocurren debido a que es el momento en el que la Tierra atraviesa el anillo de los fragmentos del cometa 21P/Giacobini-Zinner.

Los fragmentos del cometa 21P/Giacobini-Zinner entran en contacto con la Tierra una vez al año, lo que produce que de calcinen por la fricción con el aire y den paso al característico resplandor de las estrellas fugaces.

Su legado continuará brillando ✨. "Me encantaría regalarles una estrella, una galaxia o un planeta, pero como no puedo, les traigo una lluvia de estrellas", y lanzó al aire chocolates. A un año de su partida, recordamos a la #OrgulloUNAM Julieta Fierro 🔭 >… pic.twitter.com/aeCsDwO2oH — UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2026

Las Dracónidas reciben su nombre por la constelación Draco, el Dragón, y se espera que su punto máximo de actividad este 2026 sea alrededor de las 01:00 horas UTC; es decir, alrededor de las 19:00 horas tomando en cuenta el horario del centro de México.

Para poder observar este fenómeno astronómico se requiere estas en un lugar alejado de la luz artificial, en el que la oscuridad y la falta de obstáculos visuales permita que se pueda tener una mejor visión del evento.

No se requiere contar con elementos adicionales para poder apreciar esta lluvia de estrellas, pues estas pueden verse a simple vista, por lo que se recomienda observar con atención el cielo.

El calendario astronómico de OCTUBRE 2026



- 4 Oct: Saturno en Oposición

- 5-6 Oct: Conjunciones Luna-Marte y Luna-Júpiter

- 8-9 Oct: Dracónidas

- 12 Oct: Mercurio Máx. Elongación

- 21-22 Oct: Oriónidas

- 26 Oct: Luna Llena#ASTRODOMO #Astronomía pic.twitter.com/RqdJyeBsAp — AstroDomo (@AstroDomo1) October 4, 2026

¿Qué son las Dracónidas?

De acuerdo con el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, la lluvia de meteoros Dracónidas, también conocidas como Giacobínidad, ocurre anualmente entre el 6 y 10 de octubre.

Esta lluvia de meteoros cuenta con un total estimado de 10 Dracónidas por hora durante su punto máximo, pero ocasionalmente puede producir cantidades superiores tal como ha ocurrido en años anteriores.

Hasta el momento el máximo de Dráconidas que se ha registrado fue en 1946, cuando se registró un estimado de 12 mil meteoros por hora, mientras que en 2011 lograron alcanzar los 600 meteoros por hora.

El cometa 21P/Giacobini-Zinner fue observado por primera vez el 20 de diciembre de 1900 en el Observatorio Niza, ubicado en Francia, y se estima que este gira alrededor del Sol cada 6 mil 621 años.

Abrimos #hilo 🧵de “Lluvia de meteoros Dracónidas”

La lluvia de meteoros Dracónidas tiene lugar cada año entre el 6 y el 10 de octubre. También son conocidas como Giacobínidas, su momento de máxima actividad en 2026 está por ocurrir y en este hilo te contamos todos los detalles. pic.twitter.com/R2cBktii5S — Historia Natural MX (@MHNCA_CDMX) October 4, 2026

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