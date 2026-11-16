En redes sociales circulan varios videos del ataque de tigre que sufrió un joven de 19 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida después del terrible incidente.
El joven, quien era un trabajador y fue identificado como Talha, perdió la vida a los 19 años de edad, luego de ser víctima del ataque de un tigre mientras se realizaba un video para TikTok desde un criadero de animales salvajes.
La Policía de Kahna arrestó tanto al propietario como a “un usuario de TikTok”, mientras que el tigre fue entregado al Departamento de Vida Silvestre; además, se están realizando las investigaciones correspondientes.
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Esto con la finalidad de determinar si la granja cuenta con las licencias necesarias, si se contaba con una licencia para tener al ejemplar, si se contaba con las medidas de seguridad, y por una posible negligencia.
“La leona se descontroló en presencia del usuario de TikTok, quien había acudido a la finca para grabar un video, dejando a un empleado gravemente herido. Este falleció posteriormente mientras recibía tratamiento” señalaron las autoridades de Pakistán.
Se señala que el creador de contenido habría ocultado información sobre cómo ocurrió el incidente, pues este indicó que el joven de 19 años había sido atacado por un perro.
De acuerdo con medios de Pakistán, al cuerpo sin vida del joven se le realizará una autopsia para integrarlo en la investigación judicial; además, se precisó que la granja que está ubicada en Lahore pertenece a un hombre identificado como Fayyaz.
Video del ataque de tigre en Pakistán
Pese a que en redes sociales se viralizó un clip en el que presuntamente se puede observar el ataque del joven de 19 años, realmente estos clips muestran al creador de contenido en la granja.
En el video “¡Un tigre atacó a Mian Saqib K! | ¡Rocky provocó que fuera humillado!”, publicado el 21 de febrero del 2025, Nouman Hassan muestra el clip que se ha vuelto viral en redes sociales, el cual no pertenece al incidente registrado recientemente.
“Mi propósito es mostrar al mundo el lado tierno de estos animales salvajes. Creo que, más allá de ser feroces cazadores, estos grandes felinos poseen una faceta vulnerable que necesita ser protegida y amada” se lee en uno de los videos del creador del contenido.
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