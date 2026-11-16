En redes sociales circula un impactante video en el que una mujer sale disparada de una escaladora que se encontraba en el tercer piso de un gimnasio, y causó conmoción entre los internautas.

En el video viral de redes, que dura tan solo seis segundos, se puede observar que una mujer se encontraba tranquila en una escaladora, sin que esta se encontrada a una gran velocidad.

Todo el panorama cambia en cuestión de segundos, pues la mujer, que se había puesto el antebrazo en la frente, rápidamente sale disparada de la caminadora, pues al parecer perdió el equilibrio de manera repentina.

La velocidad de la cinta de correr hizo que la joven perdiera el equilibrio por completo, por lo que esta se tropezó y se impulsó hacia atrás mientras se secaba la cara con una toalla.

Pese a que la mujer intentó sostenerse del marco de la ventana que se encontraba a tan solo unos metros de distancia no logró hacerlo, por lo que el desenlace fue terrible.

Esto terminó en tragedia, pues detrás de la mujer se encontraba una ventana abierta, y de acuerdo con la información que se encuentra disponible, este gimnasio estaba ubicado en tercer piso.

Mujer sale disparada de escaladora ı Foto: Redes Sociales

¿Es real el video de la mujer que cae de la caminadora desde el tercer piso?

De acuerdo con medios de Indonesia este video es real, pues el evento ocurrió en 2024, y este quedó registrado en las cámaras de seguridad del gimasio ubicado en la ciudad de Pontianak.

Asimismo, informaron que la mujer de 22 años de edad fue trasladada de emergencia a un hospital, pero debido a la gravedad de las heridas que sufrió al caer sobre el asfalto, esta lamentablemente perdió la vida.

Sobre la posible ubicación exacta de gimasio, se presume que este incidente ocurrió en el K-Gym de Pontianak, y sobre las posibles responsabilidades que se pudieron asumir no existe información pública.

La información disponible sugiere que el instructor del gimnasio no se encontraba presente en el momento que se registró el terrible incidente, y que este tampoco contaba con las medidas de seguridad necesarias para evitar este tipo de accidentes.

Endonezya’da 22 yaşındaki kadın, koşu bandında spor yaptığı sırada dengesini kaybederek arkasındaki üçüncü kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. pic.twitter.com/onG39vSRWb — BTS Haber (@btshaberx) November 14, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.