Con solo 23 años de edad, falleció la actriz japonesa Noa Nakada, conocida por haber participado en la franquicia de Ultraman. La noticia fue confirmada por la agencia Toho Entertainment a través de un comunicado publicado en su página oficial.

¿De qué murió Noa Nakada?

La joven interpretaba a Kanna Izumi en Ultraman Teo, producción que forma parte de las celebraciones por los 60 años de la saga, el cual era uno de los proyectos más recientes de su carrera.

Rest in Peace to Noa Nakada (Kanna, from Ultraman Teo)



Her official account just shared the news that the actress sadly just passed away



No official cause is listed on the announcement pic.twitter.com/20fN4UCJDc — anon54 (@anon54980) November 16, 2026

En el comunicado, no se menciona la causa oficial de su fallecimiento, por lo que se trata de información que se mantiene reservada para los más cercanos a ella. Tampoco se han dado fechas exactas del fallecimiento.

La agencia expresó su agradecimiento a los seguidores y a todas las personas que acompañaron a la intérprete durante su trayectoria. Asimismo, informó que el velatorio y el funeral se realizaron en privado por decisión de sus familiares.

La noticia geneó conmoción entre los seguidores de la franquicia Ultraman. Algunas reacciones fueron:

“Eso es demasiado repentino... y tan poco tiempo después de que estaba en pantalla también”.

“Pobre Kanna, envío mis condolencias a todos los que la conocen bien”.

“23 es demasiado joven, que en paz descanse”.

“Joder, estoy tan triste de que una actriz de su edad nos haya sido arrebatada tan pronto... Realmente disfruté su papel en Teo... Descansa en paz, Nakada Noa... Serás recordada”.

“Ahora me siento aún más horrible por no ponerme al día con el programa…… joder, necesito ponerme al día con él lo antes posible".

Representantes del programa confirmaron que la filmación de todos los episodios ha concluido. Por lo tanto, Ultraman Teo continuará emitiéndose según lo previsto hasta el último episodio.

Noa Nakada nació el 21 de junio de 2003 en la prefectura de Ishikawa, Japón. Inició su carrera tras convertirse en finalista del concurso Toho Cinderella en 2016. Debutó en el cine en 2019 y participó en producciones como My Daddy (2021).

También tiene una participación en la película Kanojo ni Attara, Yoroshiku to, cuyo estreno está programado para diciembre

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