¿Quién era y de que murió Tina Simmons, actriz de Star Wars y James Bond?

Murió la actriz Tina Simmons, conocida principalmente entre la comunidad de fanáticos de la saga de Star Wars, pues ella formó parte de la película El Retorno del Jedi.La artista, además, había participado en varios programas de ciencia ficción conocidos como Doctor Who y en la saga de James Bond.

Madeline Smith, una de las amigas de la mujer que trabajó con ella en la película del 007, dio la noticia sobre el fallecimiento y lamentó las circunstancias, pues aseguró que no estaba rodeada de seres queridos cuando ocurrió su muerte.

Tina Simmons has sadly passed away.



Simmons played a Rebel technician in Star Wars: Return of the Jedi and also had roles in The Dark Knight and Spectre.



May the Force be with you, always 💙 pic.twitter.com/fTW7ehw3Qy — Star Wars Holocron (@sw_holocron) November 16, 2026

“Estoy destrozada por Tina Simmons. La encontraron muerta en su departamento. Terrible. Era mi amiga desde 1968. ¡Qué cruel morir sola así! Espero que pronto se anuncie una ceremonia en memoria de esta querida persona", escribió en sus redes.

No se reveló cuál fue la causa exacta de su muerte. Algunas reacciones de los fanáticos de la saga de Star Wars ante la noticia fueron las siguientes:

“Gracias por tu servicio a la Rebelión, Tina”.

“Ya es una con la fuerza”.

“Descanse en paz”.

“Tu trabajo siempre será recordado”.

¿Quién era Tina Simmons?

Tina Simmons fue una reconocida actriz británica con una trayectoria de cerca de seis décadas en el cine y la televisión. Participó en más de 300 producciones a lo largo de su carrera e interpretó diversos papeles secundarios y de reparto en franquicias y series muy populares.

Fue muy conocida por su aparición en la película de 1983, Star Wars, episodio VI: El retorno del Jedi, donde interpretó a una técnica de los rebeldes. Sin embargo, también estuvo en proyectos como Batman: el caballero de la noche y Misión: Imposible.

El largo curriculum de Simmons incluye varias de las películas de James Bond como Octopussy, 007: En la mira de los asesinos, 007: su nombre es peligro y Otro día para morir.

🥀 LUTO | A atriz e dublê britânica Tina Simmons faleceu aos 83 anos em sua residência, com a causa da morte ainda não divulgada.



Com uma carreira de seis décadas, ela participou de grandes produções como Star Wars, James Bond, Batman e Doctor Who, além de atuar como dublê de… pic.twitter.com/F2VSDGLO4w — Cinema CLT 👷🏻 (@cinemaclt) November 16, 2026

Además, fue parte de Superman III, Superman IV,Supergirl, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y La tiendita del horror.

También apareció en programas de televisión británicos muy queridos como Doctor Who, EastEnders, Only Fools and Horses, The Bill, Minder y Coronation Street.

Pero eso no fue todo, ya que Tina Simmons también trabajó como doble de cuerpo para algunas de las mayores estrellas de Hollywood como Helen Mirren, Meryl Streep, Miranda Richardson, Gemma Jones y Ellen Greene.

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