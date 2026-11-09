VIDEO del beso de Belinda y Danna en Mentiras All Stars se vuelve viral

Belinda y Danna se despidieron de Mentiras All Stars con un tremendo beso que se dieron en la última función que dieron de la obra en el Auditorio Nacional.

Todo sucedió en la segunda función del Mentiverso, de este concepto en el que participaron 12 artistas para dar vida a 4 personajes, pero todos pertenecientes sus distintas versiones del musical.

Belinda dio vida a Yuri y Danna a Daniela, en la segunda función del fin de semana terminó con un tremendo beso que se dieron Belinda y Danna como parte de la ficción de sus personajes.

Así reaccionan los fans y las redes a beso de Belinda y Danna en Mentiras

Los fans que asistieron a la obra quedaron impactados y el público gritó y se emocionó con el tremendo beso de las dos artistas.

En redes sociales, el beso se viralizó y causó revuelo entre los cibernautas: “DANNA Y BELI siendo lesbianas es todo lo que está bien en este mundo”, “Otra foto para los libros de historia”, “Estuve ahí y fue algo que me hizo gritar de la emoción”, “¿Ellas son Madonna y Britney?“, ”Me emperra que no se besaron en la primera función", “Lugares en los que me emperra no haber estado ahí”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, otros usuarios no estuvieron de acuerdo con que se llevara a cabo este beso, tacharon a Belinda y a Danna de querer llamar la atención. Sin embargo, los fans de Mentiras señalaron que este era un beso muy esperado porque éste es parte de la historia, por lo que los fans ya querían que el beso sucediera, sin embargo, los que no pudieron verlo en vivo se molestaron porque no les tocó esta sorpresa en su función.

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