Mórbido convierte el terror en escaparate mexicano

Mórbido Film Fest termina su edición 19 con una programación que reúne terror, fantasía y cine de género de 20 países. El encuentro presentó 40 largometrajes, 81 cortometrajes, tres documentales y tres clásicos, con presencia mexicana y una sección infantil.

Entre los títulos nacionales destaca Quince, de Jack Zagha, comedia de horror sobrenatural sobre una adolescente que enfrenta un embarazo mientras prepara su fiesta de quince años. En entrevista con La Razón, el director explica que el guion de Ricardo Álvarez y Andy Ratinger mezcla dos tonos poco habituales: “Nos interesó mucho mezclar una quinceañera, que de por sí sabemos que en la adolescencia es algo muy complicado, con el terror sobrenatural y la comedia”. “Yo no conozco ninguna película mexicana como ésta”, reconoce.

11 Películas mexi-canas fueron partede esta edición

La producción enfrenta una pausa por la pandemia, cuando ya había comenzado el rodaje en México. “Ya habíamos gastado todo el dinero, ya teníamos la preproducción, los años de fiesta, las decoraciones, los actores; ya teníamos todo”, recuerda Zagha. La termina mediante una coproducción en Argentina, donde filma dos meses.

Greta Martí, protagonista de Quince, comparte con este medio, la emoción de encabezar una cinta de género: “Mi sueño siempre había sido estar en una película de terror, y jamás imaginé protagonizar una”. Cuando retomamos la filmación después de la pandemia, ya no éramos unas niñas de 15 años; obviamente cambió nuestro cuerpo, nuestra cara, pero se hizo un gran trabajo”, cuenta, resaltando que para una secuencia final, se requirieron cinco horas de maquillaje.

El diblo sabe tu nombre ı Foto: Especial

Otra propuesta fue Infirmary, de Nicholas Pineda, que celebra en Mórbido su premier latinoamericana. El director explica que toda la película se filma en un hospital psiquiátrico abandonado, una locación que el equipo tarda cerca de un año en conseguir. Combina cámaras corporales y sistemas de vigilancia.

Upiro ı Foto: Especial

“Los actores realmente llevaban las cámaras”, explica Pineda. El cineasta encuentra el origen del proyecto durante la pandemia, cuando mira grabaciones de cámaras policiales y reflexiona sobre la manipulación de imágenes y la desinformación. El cineasta no descarta ampliar ese universo, explorar el pasado del hospital y sus entidades, pero espera la respuesta del público.

Una nueva noche de terror ı Foto: Especial

La presencia mexicana incluyó Sacrificios, presentada en el Museo Nacional de Antropología, y Roto, de Paco Álvarez, como trabajo en proceso con Dulce María en la producción. Lyn May y Mario Dávila presentaron Grandes hits en la clausura. En la selección internacional, se proyectaron cintas como Gummy, de España, con Javier Botet; Victorian Psycho, del Reino Unido, con Maika Monroe; La mancha, de los hermanos Bogliano, y Bad Lieutenant: Tokyo, de Takashi Miike.

Gummy ı Foto: Especial

Pablo Guisa, director del festival, destacó el espíritu provocador de The Devils (1971), de Ken Russell, clásico de culto con una función especial. La describe como “una película incómoda que provoca y hoy resulta más cercana a nuestra realidad”. Con esta función, Mórbido despide su edición, reafirmando el crecimiento del género.