A unas horas de entrar, Dani Flow abandona La Mansión VIP y se disculpa | VIDEO

El cantante de reguetón Dani Flow decidió abandonar La Mansión VIP 2 a tan solo unas horas de haber entrado al reality show.

El conocido “Rey del morbo” dijo que no se sentía bien con el encierro, señaló que ellos llevaban aislados desde 4 días antes de que comenzara la transmisión del programa.

“No me siento cómodo con el encierro, me siento muy avergonzado con él (HotSpanish) y con el equipo. No es el primer día, llevamos desde el miércoles aislados. Yo venía a romperla”, señaló el cantante.

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Dijo que se también se siente mal porque HotSpanish lo dejó entrar después de que Flow anunció su entrada al programa, cuando él era un participante sorpresa.

Dani Flow dijo que no le gusta fracasar y que cuando eso sucede él compone.

Dani Flow se disculpa con sus compañeros de La Mansión VIP

Cuando Dani Flow salió del vestidor tras anunciar su salida, se dirigió al comedor en donde se encontraban todos sus compañeros y les ofreció una disculpa, dijo que él ya había tomado su decisión, a lo que sus compañeros le dijeron que no se fuera, que él era parte importante del programa.

Dani Flow lloró y mencionó que se sentía muy ansioso y además de que extraña a su familia, mientras que algunos de sus compañeros le trataron de dar ánimos y de explicarle que es normal lo que siente, ya que para el reguetonero es la primera vez que participa en un reality show 24/7.

Por otra parte, los usuarios de Internet señalaron que él se quiere ir porque no quedó en el equipo con su amiga Bellakath y le pidieron a HotSpanish que lo cambiara de cuarto para que él se quedara, pues los fans del reality show aseguran que él iba a dar muy bien contenido.

Hasta los otros habitantes de La Mansión VIP le dijeron a Dani Flow que pidiera cambiarse de cuarto al de Bellakath para que tuviera un soporte, pero el reguetonero dijo que él ya tenía su decisión tomada. Dani Flow salió de La Mansión VIP por el respiradero.

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