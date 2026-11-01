¿Quién es Edwin Mendoza de La Mansión VIP? Edad, a qué se dedica y de dónde es

Edwin Mendoza ha sido revelado recientemente como el quinto participante confirmado de La Mansión VIP, de modo que se suma a otras celebridades que conforman el programa como Karely Ruiz, Itati López, Tony Aguirre y João Ferreira.

Su participación se dio a conocer a través de un video en el que podemos ver a los enmascarados cuidando una zona cuando alguien se pone a grafitear en una pared, hasta que lo desubren y es perseguido.

Después de correr y lograr escapar, Edwin Mendoza revela su identidad al quitarse la máscara. Estas fueron algunas reacciones al anuncio de su participación:

“Es Abelito en grande”.

“Sin miedo a la funa”.

“Este wey trae buen cotorreo eh, ya me lo imaginé con el Tonny jaja”.

“La segunda temporada no me la pierdo por nada”.

¿Quién es Edwin Mendoza de La Mansión VIP?

Edwin Anuhar Mendoza Frías nació el 24 de agosto del 200; es un reconocido creador de contenido, influencer y empresario mexicano, originario del estado de Nuevo León, México, por lo que actualmente tiene 26 años de edad.

Su llegada a proyectos de telerrealidad como La Mansión VIP marca una etapa clave en su carrera, trasladando la popularidad que construyó en el entorno digital al formato televisivo.

Profesionalmente, Edwin es una de las figuras destacadas de la comunidad digital en habla hispana. Se dio a conocer a partir de 2018 en TikTok compartiendo contenidos de baile, tendencias, sincronizaciones labiales y videos de comedia corta.

Su alcance detonó de forma masiva en 2020 tras formar parte de colectivos de influencers populares como CheliHouse, donde colaboró con otros referentes del medio y consolidó una comunidad de millones de seguidores distribuidos en TikTok e Instagram.

En su cuenta de Instagram, cuenta con 2 millones de seguidores, mientras que en TikTok, el creador de contenido alcanza los 15.2 millones de seguidores, con 828.8 millones de Me Gusta.

Además de su faceta como tiktoker e instagramer, Mendoza ha diversificado sus actividades profesionales hacia el sector emprendedor. Es fundador de su propio negocio, la barbería Savage Barber MX, demostrando su interés por el ámbito corporativo más allá de las pantallas.

Asimismo, cuenta con antecedentes deportivos tras haber jugado fútbol semi-profesional en la Tercera División de México con el club San Nicolás F.C. Su combinación de carisma, presencia en plataformas digitales y trayectoria dentro del ecosistema del entretenimiento joven es lo que lo posiciona como uno de los perfiles con mayor potencial para generar contenido y alianzas al interior del reality show.

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