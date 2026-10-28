La segunda temporada de La Mansión VIP está a poco tiempo de comenzar y sorprenderá al público con las figuras virales y muy populares que integrará el reality producido por HotSpanish.

Una de las participantes es Itati López, a quien el público busca conocer quién es esta creadora de contenido, cuál es su edad, de dónde es originaria y a qué se dedica; en La Razón te contamos.

¿Quién es Itati López, participante de La Mansión VIP 2? Edad, estatura, de dónde es y a qué se dedica

Itati López fue confirmada como la segunda integrante de La Mansión VIP 2. “Nos vemos en La Mansión VIP… Oigan, estoy tan contenta, me siento ahorita como la reina Isabel. Ahorita ocupo el apoyo de todas ustedes más que nunca para salir ganadora”, dijo la joven.

La influencer nació en Ventura, California, en Estados Unidos, y cuenta con raíces familiares en el estado de Michoacán. Actualmente vive en Bakersfield, California, y tiene 26 años pues nació en marzo del año 2000.

Itati López trabaja como empresaria de belleza, podcastera e influencer digital. La joven encabeza su propia marca de cosméticos llamada Viyant Beauty y acumula 2.5 millones de seguidores en Instagram y 14 millones en TikTok. Es fundadora y conductora del pódcast Suelta la lengua.

En 2018, inició a hacer videos junto a su mamá, a quien solía hacerle bromas. Además del humor, su contenido está principalmente enfocado en estilo de vida, belleza y moda.

Se desconoce cuál es su altura exacta, aunque sus seguidores en redes sociales estiman su estatura cercana a 1.65 metros.

¿Dónde ver La Mansión VIP segunda temporada?

La segunda temporada de La Mansión VIP se estrena el domingo 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas. El reality podrá verse sin costo a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

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