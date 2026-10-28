¿Jennifer Lawrence se operó los ojos? Aparece irreconocible en FOTOS

Jennifer Lawrence es una de las artistas más destacadas del entretenimiento, quien recientemente sorprendió a muchos por una serie de fotos donde aseguran que luce irreconocible y se especula sobre una posible cirugía estética en el rostro.

Jennifer Lawrence aparece irreconocible

La actriz estadounidense fue fotografiada para el medio The Cut, donde apareció con varios estilos de cabello y mirando al frente en varias fotos, donde muchos fans aseguraron que no lograron reconocerla de inmediato.

Hollywood actress Jennifer Lawrence appears ‘unrecognizable’ on magazine cover while claiming to have only ever undergone one plastic surgery procedure.



The ‘Hunger Games’ star has admitted to having a breast augmentation surgery and ‘baby botox’ while saying she wants to get a… pic.twitter.com/Vaw1x7Yq5Y — Oli London (@OliLondonTV) October 28, 2026

Y es que hay un rasgo importante que fue eliminado de algún modo en el rostro actual de Jennifer Lawrence: sus ojos encapotados. A través de los años, la famosa lució una mirada intensa y distintiva porqe sus párpados eran poco pronunciados.

Sin embargo, en estas nuevas imágenes el público notó una diferencia eviente en sus ojos y enseguida comenzaron las rumores sobre una posible cirugía de párpado que habría abierto su mirada, pero también le habría quitado uno de los detalles más característicos de su cara.

Algunos comentarios ante la publicación fueron los siguientes:

“No se parece nada a ella, ¿qué le pasó en la cara?"

“RIP representación del ojo encapotado”.

“¿Es JLaw? Ni siquiera la puedo identificar".

“¿Seguiremos fingiendo que no se operó los ojos? Se ve bien, pero..."

“Esto es triste. Sus ojos eran su rasgo más bonito. Tan únicos”.

¿Qué operaciones se ha hecho Jennifer Lawrence?

De acuerdo con información dicha por la propia artista, Jennifer Lawrence ha admitido realizarse una cirugía de aumento de senos y botox de bebé. A su vez, ha compartido que quiere hacerse un lifting facial en el futuro.

“Quiero ser una mamá sexy. En la entrega en la escuela, quiero parecer una mujer que tiene su mierda en orden, incluso cuando acabo de despertarme y no tengo mi mierda en orden”, contó.

De momento, estos son todos los procedimientos estéticos de los que ha hablado Jennifer Lawrence públicamente, ya que no ha mencionado nada más respecto al cambio evidente en su rostro.

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