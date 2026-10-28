¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 28 de octubre 2026?

Este miércoles 28 de octubre de dieron a conocer los nominados de La Granja VIP 2026, en medio de un ambiente de tensión que no hace más que aumentar tras la expulsión del pasado domingo y otras polémicas que se han ido creando.

Previo a la gala de nominación de esta semana, ya varios participantes se encontraban en la zona de riesgo como Rafa Mercadante, por le voto directo de la eliminada de la semana, Azalia, quien así lo condenó esta semana.

También quedaron nominadas Niurka Marcos y Natalia Alcocer. Esta última participante protagonizó momentos inquietantes apenas este martes, pues sufrió una crisis que la llevó a los gritos y tuvieron que censurar las cámaras de La Granja VIP por varios minutos.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Los nominados de esta semana son:

Rafa Mercadante

Niurka Marcos

Natalia Alcocer

Tras la eliminación de Azalia en La Granja VIP, la convivencia dio un vuelco drástico con la desarticulación de “La Resistencia”, el bando que ella lideraba junto a participantes como Manelyk González.

Adal Ramones señaló que el público decidió castigar la agresividad de sus enfrentamientos verbales, mientras que la propia Azalia sostuvo firmemente su postura al declarar en entrevistas que no se arrepentía de su comportamiento porque prefería ser odiada antes que olvidada.

Este miércoles en la mañana hubo además un choque entre Ivonne Montero y Niurka Marcos que se desató por un altar de Día de Muertos que Ivonne puso en memoria del padre de su hija que falleció.

Niurka apagó una vela LED/electrónica que formaba parte del homenaje que colocó Ivonne.La vedette se justificó diciendo que lo hizo porque ya era medianoche y la luz molestaba e inquietaba al perrito que dormía cerca.

Montero lo tomó como una falta de respeto total a sus pertenencias y a un símbolo sentimental muy fuerte, encarando a Niurka y prohibiéndole tocar sus cosas o acercarse a ese espacio con sus “energías oscuras”

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