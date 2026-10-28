La intensa pelea de Niurka e Ivonne Montero por una vela en el altar de Fabio Melanitto | VIDEO

La intensa pelea de Niurka e Ivonne Montero por una vela en el altar de Fabio Melanitto

Ivonne Montero estalló ante lo que ha considerado una provocación directa por parte de Niurka Marcos. Todo comenzó por algo tan sencillo como una vela que formaba parte de un altar de Día de Muertos que la actriz dedicó a Fabio Melanitto.

Fabio murió en el año 2018 a los 33 años de edad, asesinado a tiros en un ataque directo cuando se disponía a abordar una motocicleta. La actriz guarda su recuerdo con cariño, al tratarse no solo de una expareja sentimental, sino del padre de su hija.

Así fue la pelea de Ivonne Montero y Niurka por una vela

Todo comenzó por una vela artificial que colocó Ivonne Montero en el altar dedicado a su ex pareja y Niurka decidió apagarla porque ya era medianoche y consideraba que la luz molestaba a Tlacoyo, el perrito que dormía cerca.

Para la vedette, al tratarse de un objeto sin una llama real, la acción no tuvo mayor importancia, pero para Ivonne resultó grave que la famosa manipulara sus pertenencias, sin obtener su permiso en un primer lugar.

“Sea una vela de verdad o de mentira, no tienes por qué tocar mis cosas”, señaló la protagonista de ‘La Loba’. “¿Qué tenías que estar agarrando con tus energías tan oscuras y negativas que tienes aquí?”, reclamó antes de lanzarle un insulto.

Como respuesta, Niurka llamó a su compañera “mustia”, mientras Ivonne le pedía que se callara, pero ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder y siguió la discusión.

Posteriormente, la mamá de Emilio Osorio aseguró que su compañera había exagerado en lo sucedido y recordó que en un momento anterior, ella también tuvo un problema sobre el manejo de sus cosas personales.

“¿Viste que no se tocan las cosas de los demás? ¿O sea que cuando se tocan las cosas de los demás te emputas? Entonces ya estamos a mano”, dijo Niurka al explicar por qué consideraba que ambas estaban en la misma situación.

Por su parte, Ivonne estuvo sensible después de lo ocurrido y las cámaras la captaron incluso llorando por la situación que protagonizó con ‘La Mujer Escándalo’.

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