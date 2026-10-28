Choque de trenes en España deja, hasta el momento, 30 muertos | VIDEO

Un tren de alta velocidad embistió por detrás a otro que se había detenido, descarrilando dos vagones, y matando al menos a 30 personas este miércoles en el centro de España, según las autoridades de Toledo.

El presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que al menos 30 personas murieron en el accidente y advirtió que el número de víctimas mortales podría aumentar. Añadió que al menos 80 personas resultaron heridas.

El operador del sistema ferroviario español, ADIF, informó que el choque se produjo la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo.

El servicio ferroviario quedó suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha, declaró a la cadena pública TVE que el accidente involucró a dos trenes de alta velocidad que transportaban a cientos de pasajeros y circulaban en la misma dirección desde la capital Madrid hacia Sevilla, en el suroeste de España.

Uno de ellos chocó contra la cola del otro, que estaba detenido, y sacó dos de sus vagones de la vía. Señaló que se desconocía la causa del accidente.

El choque, que ocurrió en un tramo llano rodeado de campos entre las localidades de Urda y Los Yébenes, dejó un vagón destrozado en fragmentos de metal y otros materiales, esparciendo restos por una pendiente de grava.

La Ministra de Sanidad española, Mónica García, dijo a TVE que los equipos de emergencia se centraban en rescatar a los supervivientes y recuperar los cuerpos de los dos vagones más dañados.

Indicó que los heridos estaban siendo trasladados a distintos hospitales de la zona.

“Fue un impacto de alta velocidad, así que esperamos que se trate de una tragedia”, afirmó García.

El accidente involucró a un tren de la empresa estatal española RENFE y a otro de la compañía privada IRYO.

Según medios españoles, el tren de RENFE embistió al de IRYO.

García-Page detalló que 24 personas murieron en el tren de RENFE y seis en el de IRYO.

Trenes de esas dos compañías también estuvieron involucrados en un accidente mortal en enero.

Esther Padilla informó que viajaban 397 pasajeros en el tren de RENFE y 147 en el de IRYO.

IRYO, una empresa de capital italiano, declaró en un comunicado que había “activado sus protocolos de seguridad y está colaborando estrechamente con las autoridades”.

El Alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galán, dijo a TVE que las autoridades de protección civil habían pedido al Ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros heridos.

Se desplegó una brigada militar de emergencias para apoyar a los servicios de emergencia, bomberos y Policía.

El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su agenda para centrarse en el accidente. Escribió en X que estaba “consternado por el grave accidente ferroviario en Toledo”.

“Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar para atender a los pasajeros afectados”, escribió Sánchez, que se enfrenta a unas elecciones generales el mes que viene.

“Todos mis pensamientos están con las víctimas y sus familias”.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia de España emitieron un breve comunicado en X en el que afirmaron estar siguiendo las noticias del accidente.

“Estamos profundamente entristecidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)”, dijeron los monarcas.

“Compartimos el dolor de las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, y enviamos nuestro más sincero apoyo a los heridos y a todos los afectados”.

España es líder en ferrocarriles de alta velocidad.

En las últimas décadas, el país ha invertido fuertemente en trenes de alta velocidad —que el sindicato ferroviario del país define como vías para trenes que circulan a 250 km/h o más—, convirtiéndose en uno de los líderes mundiales.

España ha tendido unos 3 mil 900 kilómetros de estas vías a lo largo de más de tres décadas para sus 49 millones de habitantes.

Sólo China, con 45 mil kilómetros para sus mil 400 millones de personas tiene más kilómetros de vías de alta velocidad, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

Sólo recientemente España abrió su red ferroviaria a empresas privadas para competir con RENFE.

IRYO comenzó a operar en España en 2022.

🚨 | Mueren 30 personas por choque de trenes en España



Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, chocaron en Toledo, España. El saldo preliminar es de al menos 30 personas fallecidas.



Fuentes del Gobierno señalaron que se habría autorizado a uno de los trenes… pic.twitter.com/dcvapfG5sH — AD Noticias (@ADNoticiasMex) October 28, 2026

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